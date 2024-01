Deux Français sur trois peuvent réduire de 20% leur facture d'électricité et éviter la prochaine hausse de 130 euros

La facture d'électricité des Français va flamber de 130 euros à partir du 1er février prochain. Néanmoins, des millions de Français peuvent éviter cette hausse et économiser jusqu'à 20% sur leur facture, en seulement quelques clics.

Le compte à rebours est lancé. Au 1er février prochain, des millions de Français risquent de voir leur facture d'électricité exploser. Une hausse pouvant aller de 8,6% à 9,8%, et même au-delà de 10%, selon le type de contrat souscrit auprès d'EDF. En clair, deux Français sur trois sont concernés par cette augmentation. Néanmoins, il est possible d'échapper à la hausse, et même de réduire sa facture d'électricité.

"Plus que jamais, c'est LE bon moment pour changer de fournisseur d'électricité", commente Maxime de la Raudière. Le directeur général délégué de Selectra, un site comparant les offres proposées par différents fournisseurs d'énergie, estime qu'il n'a "jamais vu autant de contrats aussi alléchants" depuis des années.

"En ce moment, c'est la fête chez les fournisseurs d'électricité, dits alternatifs.", s'exclame-t-il. Le comparateur a, en effet, identifié une vingtaine d'offres dont les montants sont inférieurs au tarif réglementé de l'électricité proposé par EDF. Ce dernier, également baptisé "tarif bleu" ou "TR", est très populaire en temps de crise, car il profite des aides de l'Etat.

Le tarif réglementé d'EDF a notamment bénéficié du bouclier tarifaire, mis en place pour faire face à l'inflation des prix de l'énergie engendrée par la guerre en Ukraine. Avec ce dispositif, l'Etat a pris à sa charge une partie de la facture des ménages. Ainsi, "la hausse des prix de l'électricité a été limitée à 44% entre février 2022 et février 2024", indique la Commission de régulation de l'énergie.

"Cependant, l'état de grâce du tarif réglementé commence à s'étioler", analyse le directeur général délégué de Selectra. "La fin définitive du bouclier tarifaire, qui pourrait intervenir en août 2024, va déboucher sur une nouvelle hausse des factures", prévient Maxime de la Raudière. Or, en parallèle, les fournisseurs alternatifs d'énergie profitent de la baisse actuelle des cours de l'électricité sur le marché de gros pour proposer des offres de plus en plus compétitives. "Le prix du mégawattheure (MWh) est souvent bien plus faible que les 227,60 euros du tarif réglementé d'EDF", précise le représentant de Selectra.

Enfin, le relèvement de la taxe sur la consommation d'électricité, qui passe de 1 euro à 21 euros par MWh au 1er février, va faire bondir d'environ 130 euros la facture des ménages en 2024. Cependant, certains fournisseurs alternatifs d'énergie proposent des abonnements où les prix sont bloqués pour une durée d'un, deux ou trois ans. Ces contrats préservent le consommateur face aux fluctuations du marché et face à la hausse des taxes, contrairement au tarif bleu", indique Maxime de la Raudière.

Conséquence, des fournisseurs comme La Belleenergie, Mint Energie, TotalEnergies ou Ekwateur proposent des réductions de respectivement 20%, 16%, 15% et 14% par rapport au tarif réglementé. Chez une quinzaine d'autres fournisseurs alternatifs, cette baisse oscille entre 5 et 10%.