Le prix de tous les péages va augmenter - voici les hausses pour chaque société d'autoroute

Mauvaise nouvelle pour les conducteurs. Le prix des péages va flamber dès le 1er février prochain. Une décision de l'Etat va même engendrer une seconde hausse encore plus forte dans les mois à venir.

Coup dur pour les automobilistes. Comme chaque année le 1er février est synonyme de revalorisation des prix des péages. Après plusieurs hausses successives au cours des dernières années, la tendance n'est pas prête de s'inverser en 2024. Rouler va coûter encore plus cher aux Français. Une mauvaise nouvelle qui intervient alors que débutent bientôt les vacances de février pour la plupart des citoyens.

En effet, chaque année les contrats entre l'Etat et les sociétés d'autoroutes prévoient que les tarifs des péages soient revalorisés au mois de février, en tenant compte de l'évolution des prix à la consommation. D'après les prévisions de l'Insee, l'inflation devrait tomber en dessous de 3% au cours de l'année 2024.

Résultat des courses, le prix des péages va grimper en moyenne de 3% d'ici quelques jours. Il s'agit de la sixième augmentation consécutive. Pour rappel, le tarif des péages a été relevé en moyenne de 1,9% en 2019, 0,8% en 2020, 0,4% en 2021, 2% en 2022 et enfin 4,75% en 2023. Des hausses répétées qui risquent d'impacter les 40 millions d'automobilistes Français susceptibles d'emprunter au moins l'un des 142 tronçons d'autoroute jalonnant le territoire français.

Dans le détail, tous les concessionnaires d'autoroutes ne vont pas appliquer les mêmes augmentations de tarif. Les sociétés appartenant au groupe Vinci, comme Autoroute du Sud de la France (ASF), Cofiroute et Escota, qui gèrent notamment les autoroutes A7, A10, A11 et A86, vont relever leurs tarifs de 2,71%. La société SANEF, qui s'occupe par exemple des autoroutes A1 et A4, augmente le prix de ses péages de 2,79%. De son côté, le concessionnaire APRR (Autoroute Paris Rhin Rhône), administrant notamment les tronçons A5, A6, A19, fait grimper ses prix de 3,02%. Enfin, les sociétés AREA (A43, A41...) et SAPN (A13, A14...) vont respectivement rehausser leurs tarifs de 3,04% et 3,08%.

Les plus fortes hausses sont attendues sur les réseaux autoroutiers où l'Etat est actionnaire majoritaire. Les péages sur les axes de l'ATMB (Autoroute du tunnel du Mont-Blanc) vont connaitre des augmentations de 3,23%, tandis que ceux sur l'autoroute du tunnel de Fréjus vont bondir de 3,87%.

Problème, cette flambée des prix en annonce une autre. En effet, le gouvernement a pris la décision de créer une nouvelle taxe sur les transports de longue distance. Si les aéroports sont les premiers concernés, cette nouvelle mesure ne va pas épargner les sociétés d'autoroute. Pour compenser ce futur prélèvement, les concessionnaires ont prévu de relever d'environ 5% les tarifs des péages en 2025. Dans le détail, les prix vont grimper de 4,9% sur le réseau SAPN, de 5,8% sur celui de Vinci, de 6% pour la SANEF et enfin de 6,2% chez l'APRR.