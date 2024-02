Une nouvelle vague d'inflation arrive en Europe, des produits du quotidien vont bientôt voir leur prix s'envoler

Les Européens seront les premières victimes. Après la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine, une nouvelle forme d'inflation va bientôt miner le portefeuille des ménages français.

La hausse des prix n'est pas prête de s'arrêter… bien au contraire. En effet, depuis plusieurs semaines, la Mer Rouge est le théâtre de vives tensions. Des conflits armés et des actes de piraterie qui menacent le commerce maritime mondial.

Conséquence, des répercussions non-négligeables attendent les consommateurs en bout de chaîne. Ces derniers vont devoir mettre la main à la poche. Une mauvaise nouvelle qui intervient alors que le taux d'inflation devait commencer à baisser cette année, en Europe et en France, selon les dernières prévisions de l'Insee. La situation actuelle en Mer Rouge risque donc de doucher les espoirs d'un possible retour à la normale pour l'économie.

En cause, la zone maritime en question, et notamment le canal de Suez, constituent des points de passage stratégiques pour la circulation des navires marchands. En effet, c'est par cet axe que transite 18% du commerce mondial et 40% des échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe.

Or, face à l'insécurité grandissante, les compagnies maritimes et les grands armateurs sont contraints de modifier les trajets de leurs navires. L'idée est d'éviter la zone de danger. Ainsi, le nombre de bateaux passant par le canal de Suez a diminué d'au moins 15% au cours des 10 premiers jours du mois de janvier 2024. Or, les itinéraires alternatifs, notamment le détour par le Cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, sont beaucoup plus longs. Ces nouvelles routes entraînent mécaniquement des délais supplémentaires pour les livraisons et des dépenses plus importantes en carburant.

A titre d'exemple, le coût de l'expédition des marchandises depuis l'Asie vers l'Europe a triplé, passant de 2 000 à 6 000 dollars entre le 1er et le 7 janvier. Cette situation aura des répercussions sur le prix des matières premières et des produits alimentaires. "Les consommateurs européens seront les premiers à ressentir les effets de cette hausse des coûts", résume Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Selon Allianz Trade France, la zone euro, en particulier, "pourrait voir son inflation augmenter de 0,5 point, atteignant 5,1% en 2024, au lieu des 4,6% prévus par la Banque centrale européenne (BCE)".

Ce nouveau coup dur vient ralentir un peu plus la fin du phénomène inflationniste qui mine le budget des ménages français depuis plusieurs années maintenant. Alors que le taux d'inflation est redescendu à 3,5% fin 2023, et doit encore baisser à 2,5% au cours de l'année 2024, il se peut qu'il n'atteigne ce niveau qu'à la fin de l'année. De quoi perpétuer plus longtemps la hausse des prix à la pompe et des produits dans les supermarchés.