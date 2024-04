80% de réduction sur sa facture d'électricien : 6 millions de ménages ignorent qu'ils bénéficient d'avantages impressionnants

En plus d'une aide financière, le chèque énergie offre également 3 avantages méconnus à près de 6 millions de Français.

Une bonne nouvelle peut en cacher une autre. En France, des millions de ménages vont avoir droit à une aide financière pour s'acquitter de leur facture d'énergie. Cependant, trop peu de bénéficiaires le savent, mais ce coup de pouce peut également leur donner droit à d'autres avantages. Ainsi, alors que la campagne du versement du chèque énergie a démarré le 2 avril 2024, 6 millions de foyers vont pouvoir profiter des multiples avantages qu'offre cette aide de l'Etat. La première bonne surprise est évidemment d'ordre pécunier. Pour rappel, le chèque énergie vise à soutenir les foyers modestes qui peinent à régler leurs factures d'énergie.

Le montant du chèque varie entre 48 et 277 euros, selon les revenus et la composition du foyer qui en bénéficie. Cette aide peut être utilisée pour régler des factures d'électricité, de gaz, de bois ou même de fioul. Le chèque énergie est envoyé automatiquement aux ménages éligibles, soit par courrier postal sous forme de chèque papier, soit de façon dématérialisée via le site officiel chequeenergie.gouv.fr. Mais le chèque énergie n'est pas seulement une aide financière. Chaque année, il est délivré avec un autre document important : l'attestation de précarité énergétique. Ce document certifie que le ménage est en situation de précarité énergétique et lui donne accès à trois avantages méconnus.

Le premier avantage offert par l'attestation est la gratuité de la mise en service de l'électricité ou du gaz lors d'un emménagement. Normalement, cette opération entraîne des frais, mais les bénéficiaires du chèque énergie en sont dispensés. Il leur suffit de présenter l'attestation au professionnel et c'est le fournisseur d'énergie qui prendra en charge la facture.

Le deuxième avantage concerne les situations de litige avec le fournisseur d'énergie suite à des factures impayées. Pendant la trêve hivernale, qui s'étend du 1er novembre au 31 mars, les fournisseurs n'ont pas le droit de couper l'approvisionnement en électricité des ménages. Cependant, ils peuvent réduire la puissance du compteur électrique au niveau minimal, ce qui empêche d'utiliser plusieurs appareils en même temps et peut entraîner une coupure du chauffage ou du ballon d'eau chaude. Toutefois, cette mesure ne peut pas être appliquée aux bénéficiaires du chèque énergie, même en cas de facture impayée.

Enfin, le troisième avantage est une ristourne impressionnante sur le prix d'une intervention d'électricien. En temps normal, le déplacement d'un technicien coûte cher. Mais avec l'attestation de précarité énergétique, les bénéficiaires du chèque énergie peuvent profiter d'un abattement de 80% sur le prix de cette intervention. Là encore c'est le fournisseur d'énergie qui doit mettre la main à la poche.