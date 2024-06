Cette technique fait passer à moins de 3 euros l'abonnement Spotify ou Netflix

Une technique qui permet d'accéder à Netflix pour seulement 2,34 euros par mois ou à Spotify pour 1,33 euro par mois.

13,49 euros et 11,12 euros. Voilà les montants qu'il faut débourser chaque mois en France pour bénéficier des abonnements standards respectifs de Netflix et Spotify. En France, l'abonnement à la plateforme de streaming musical, dont le tarif a augmenté de 11 centimes fin mai en réponse à l'adoption de la taxe streaming, est même devenu le plus cher de la zone Euro. Avec des hausses de prix régulières (8,99 euros en 2014 contre 13,49 euros en 2024), le prix de l'abonnement français à Netflix fait également partie des plus élevés au monde.

Quand on compare ces prix avec ceux d'autres pays, la différence est parfois impressionnante. Par exemple, pour Netflix, l'abonnement standard en Egypte revient à 2,34 euros par mois. Au Pakistan il coûte 2,68 euros par mois. Au Kenya, en Inde et en Turquie, il revient à environ 5 euros pas mois. Concernant Spotify, l'abonnement premium s'élève à 1,33 euro par mois en Inde, à 1,34 euro par mois en Argentine ou encore à 1,71 € par mois en Turquie.

Heureusement, il existe une astuce qui permet de profiter de ces tarifs (très) avantageux. Il ne s'agit évidemment pas d'acheter un compte piraté, ni d'emprunter le compte d'un ami, ni de recourir à une IPTV. Cette astuce est peut vous faire économiser quelques précieux euros tous les mois si vous souhaitez vous abonner à Netflix ou Spotify.

Pour accéder aux tarifs de ces pays étrangers, il faut télécharger un VPN et se localiser dans l'un des pays mentionnés ci-dessus. Cela vous permettra de souscrire à un abonnement local et de profiter du tarif associé. Une fois l'abonnement souscrit, n'oubliez pas de désactiver le VPN pour accéder au Netflix français et à son catalogue de films. Certes, certains VPN sont payants (entre 3 euros et 12 euros par mois selon le prestataire). Mais d'une part, certains d'entre eux sont gratuits. D'autre part, si vous optez pour un VPN payant, vous économiserez quand même de l'argent car le prix du VPN sera inférieur à la différence entre l'abonnement français de Netflix/Spotify et l'abonnement du pays dans lequel vous avez choisi de vous localiser.

Un obstacle peut cependant subsister. Lors du paiement, certaines cartes bancaires ne fonctionnent pas et sont bloquées par Netflix ou Spotify. Pour passer ce blocage, il suffit de se créer une carte virtuelle, un service offert par de nombreuses banques. Enfin, si recourir à un VPN est parfaitement légal, Netflix précise dans ses conditions générales que "ne pas fournir des informations exactes relatives à votre compte" est un motif susceptible de résiliation d'abonnement. Reste à savoir si l'entreprise fait ici référence à l'utilisation d'un VPN. Sur Twitter, plusieurs internautes qui ont utilisé cette astuce se sont plaints de voir leur abonnement arrêté par Netflix. Ils ont cependant pu profiter d'un abonnement bien moins cher pendant plusieurs mois.