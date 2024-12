Bonne nouvelle : 17 millions de retraités vont toucher 400 euros de plus sur leurs pensions en 2025

Toutes les pensions de retraite vont augmenter l'an prochain. Les retraités vont toucher en moyenne 400 euros de plus qu'en 2024.

Dans un contexte politique tendu, le Premier ministre Michel Barnier a déclenché l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi de finances 2025 sans vote. En réponse, les députés ont voté une motion de censure, provoquant la chute du gouvernement. Cette situation sans précédent laisse la France dans l'incertitude quant à son budget pour l'année à venir.

Si cette actualité n'a échappé à personne en France, ses conséquences sont moins perceptibles. De nombreux médias ici et là ont relayé l'information selon laquelle les retraités allaient être les grands gagnants de la motion de censure. En effet, leur pension de retraite pourrait augmenter plus fortement que prévu au 1er janvier 2025. Mais de combien ? Le JDN a fait le calcul.

Le projet de loi de finances prévoyait initialement une sous-indexation des pensions de retraite. Cette mesure consistait à limiter la revalorisation des retraites à 0,8% au 1er janvier prochain pour l'ensemble des retraités, soit 17 millions de personnes. Alors que le montant moyen d'une pension de retraite en France est de 1 512 euros nets mensuels, la mesure aurait permis aux retraités d'empocher en moyenne 12,10 euros de plus chaque mois. Au total, les retraités auraient gagné 145,2 euros sur l'année. Une seconde augmentation de 0,8% était programmée au 1er juillet, mais uniquement pour les retraités percevant une pension inférieure au SMIC. Ainsi, un retraité avec une pension de 1 000 euros, aurait gagné 1 008 euros par mois de janvier à juillet 2025, puis un peu plus de 1 016 euros mensuels de juillet à décembre.

Toutefois, le renversement du gouvernement par la motion de censure entraîne une situation inédite. En l'absence de projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), c'est le Code de la Sécurité sociale qui s'applique automatiquement. Plus précisément l'article L161-25. "Celui-ci prévoit une revalorisation annuelle des pensions basée sur l'inflation enregistrée de novembre 2023 à octobre 2024", explique à nos confrères du Monde, Dominique Libault, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Selon les données de l'Insee, l'inflation hors tabac sur cette période s'élève à 2,2%.

Avec une telle revalorisation au 1er janvier 2025, la pension de retraite moyenne en France passerait de 1 512 à 1 545 euros nets par mois, sois près de 400 euros supplémentaires à l'année. Un retraité touchant une pension de 2 000 euros nets mensuels, pourra ainsi empocher 44 euros de plus tous les mois, soit un gain de 528 euros en plus par an. Enfin, un pensionné percevant une retraite inférieure au SMIC sera également avantagé par cette revalorisation. S'il bénéficie d'une pension de retraite de 1 000 euros en 2024, il verra son versement mensuel grimper à 1 022 euros.