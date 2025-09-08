Les parents de cette région sont les plus radins de France avec leurs enfants

Si certains parents sont particulièrement généreux en termes d'argent de poche, tous les adolescents n'ont pas cette chance.

Etes-vous avares d'argent de poche avec votre adolescent ? Le baromètre annuel de la néo-banque Pixpay va vous permettre d'évaluer votre générosité. En moyenne, un ménage donne 26 euros par mois à son enfant. Ce montant est en chute libre pour la deuxième année consécutive. La somme mensuelle s'élevait à 33 euros en 2023 et 29 euros en 2024. L'étude s'appuie sur les données des utilisateurs français de Pixpay entre septembre 2024 et juin 2025 ainsi que sur un sondage réalisé auprès d'enfants et de parents en juillet 2025.

En 2025, les jeunes reçoivent donc 36 euros d'argent de poche de moins qu'en 2024, ce qui représente une perte de plus d'un mois. Cette baisse s'explique notamment par la situation économique qui oblige les ménages à diminuer leurs dépenses. A cause de ce contexte financier, seuls 58% des adolescents empochent des sous de façon régulière. C'est 2% de plus qu'en 2024 mais cela traduit tout de même les difficultés d'un grand nombre de famille à verser de l'argent de poche.

Les 26 euros mensuels de moyenne se déclinent selon les âges. L'étude montre, sans surprise, que les parents ont tendance à donner plus d'argent aux enfants plus âgés. Les premières "paies" d'argent de poche entre 10 et 12 ans s'élèvent à 20 euros par mois contre 34 euros pour les adolescents de 16 à 18 ans. L'augmentation est progressive. Le montant grimpe à 23 euros pour les 12-14 ans, puis à 29 euros pour les 14-16 ans.

Autre facteur de différence : l'identité du parent donateur. Les pères donnent en moyenne 4 euros de plus par mois que les mères. Là encore, l'écart varie selon l'âge de l'enfant. Cette différence s'élève à 2 euros chez les 10-12 ans avant de monter jusqu'à 5,70 euros chez les adolescents de 16 à 18 ans. L'étude précise pourtant que la mère est en charge de l'argent de poche dans 75% des foyers.

Le lieu de résidence est un autre élément impactant. C'est en Bretagne que les enfants sont les moins bien lotis avec seulement 23,20 euros par mois. Les parents bretons sont donc les moins généreux de France. À l'inverse, les Corses donnent 37,90 euros à leurs adolescents. Un chiffre qui les place loin devant les 28 euros mensuels des ménages de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, deuxièmes du classement.

Une fois cet argent reçu, plus d'un adolescent sur deux affirme préférer la carte bancaire aux espèces. Ils sont aujourd'hui 47% à payer avec leur smartphone, un bond significatif car ils n'étaient que 21% à le faire en 2022. Malgré son déclin, l'argent liquide représente toujours 43% des paiements selon la Banque de France.