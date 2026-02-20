Ce prélèvement paraît louche mais ce n'est pas une arnaque, ne le bloquez surtout pas

Un prélèvement avec le libellé "Mobilis" a fait son apparition sur le relevé bancaire de nombreux Français depuis le début de l'année. Pas de panique, il ne s'agit pas d'une arnaque.

Depuis le début de l’année 2026, de nombreux Français ont eu la même surprise, soit en consultant leurs relevés bancaires soit en recevant un SMS de leur banque : un prélèvement au libellé "Mobilis" apparaît ou va être effectué, parfois pour quelques euros, parfois davantage, sans que ce nom ne rappelle quoi que ce soit de concret. Pour beaucoup, le réflexe est immédiat : vérifier la date, le montant, chercher une trace d’achat ou un abonnement, se rendre sur Google, se demander si on a été victime d'une fraude. Bref, au premier coup d'œil, le prélèvement paraît bien suspect, d'autant que le premier résultat dans Google renvoie vers un service d'équipements de protection pour smartphones et portables, ce qui peut rappeler les innombrables mauvaises pratiques liées à la téléphonie et aux assurances.

Sur les forums d’entraide, les messages se sont multipliés autour du libellé "Mobilis". Plusieurs internautes décrivent la même situation : un débit aperçu au hasard d’une consultation, sans souvenir précis associé. Ils disent découvrir ce prélèvement sans en comprendre l’origine et cherchent à savoir si d’autres sont concernés. Faute de repère clair, certains d'entre eux évoquent la possibilité d’un débit frauduleux et redoutent d’avoir été victimes d’une arnaque.

Peut-être que vous avez vous aussi repéré sur votre relevé de compte ce fameux prélèvement "Mobilis" sans savoir immédiatement à quoi il correspond. Le doute est d’autant plus compréhensible que le libellé, à lui seul, ne donne aucun indice concret. Rassurez-vous, il ne s'agit en rien d'une arnaque. En réalité, l'explication est assez simple, et tient à une évolution d’intitulé plus qu’à un changement de service.

Les personnes concernées sont les automobilistes équipés d’un badge de télépéage, utilisé pour passer plus facilement les péages. Il s’agit d’un usage courant pour de nombreux conducteurs. Jusqu’à la fin 2025, lorsque ces conducteurs empruntaient le réseau exploité par APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), le débit apparaissait le plus souvent au nom d’APRR sur leur compte bancaire. Depuis le 1er janvier 2026, ces prélèvements sont effectués au nom de Mobilis. Il s’agit d’une société rattachée au groupe APRR, chargée de réaliser les opérations de prélèvement pour le télépéage, ce qui explique l’apparition de la mention "Mobilis" sur les relevés bancaires, sans que cela ne traduise une anomalie.

Vous l'aurez compris, dès qu'une personne passe le péage d'une autoroute exploitée par le groupe APRR via un badge de télépéage, elle verra sur son compte bancaire un prélèvement avec le libellé "Mobilis". Cela peut donc apparaître après un trajet unique comme après plusieurs passages rapprochés. Et le phénomène est loin d’être marginal. D’après l’Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA), environ 14,1 millions de Français détenaient un badge de télépéage en 2023. De son côté, le groupe APRR compte parmi les principaux réseaux autoroutiers du pays : en incluant ses filiales, il exploite plus de 2 300 kilomètres d’autoroutes. Autrement dit, si vous circulez sur l’une de ces portions avec un badge, il n’y a pas lieu de s’alarmer en voyant apparaître la mention "Mobilis" sur votre compte bancaire.