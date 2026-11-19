Les 11 millions de clients de la Banque Postale verront leurs frais bancaires grimper à partir du 1ᵉʳ janvier 2027. Certaines factures augmentent de 114%.

Pour faire un virement, conserver son compte en banque ou avoir une carte bancaire , 11 millions de clients de La Banque postale vont devoir payer plus cher. Il y a quelques jours, la Banque Postale a en effet publié sa nouvelle grille tarifaire pour l'an prochain.

Résultat, de nombreux frais vont augmenter à partir du 1ᵉʳ janvier 2027. Une hausse inévitable puisque la plupart de ces dépenses servent à payer des services utilisés régulièrement par les usagers de l'établissement.

Au premier rang des augmentations tarifaires : les frais de tenue de compte. Ils passeront de 2,10 à 2,15 euros par mois, soit 25,80 euros au total sur l'année. Prélevés sur plus de 2 millions de comptes en banque, ces frais ne s'élevaient qu'à 13,20 euros en 2020. La Banque Postale les a donc augmentés de 95% en l'espace 7 ans.

Sont également exposés à ces hausses de prix les détenteurs d'une carte bancaire. En 2027, l'ensemble des cotisations annuelles réclamées par la banque augmenteront d'environ 4%.

La carte Visa Classic, facturée jusqu'à présent 47,60 euros, passera à 49,40 euros par an. La carte Premier verra son tarif grimper à 146,24 euros contre 141,20 euros actuellement. Les cartes haut de gamme ne sont pas épargnées : la Platinium coûtera 222,28 euros au lieu de 214 euros, tandis que l'Infinite coûtera 356,48 euros contre 345,20 euros à l'heure actuelle. Enfin, le prix de la Visa à autorisation systématique progresse de 34,50 à 35,10 euros par an.

Retirer des espèces ailleurs que sur des distributeurs situés dans les agences Banque Postale va également coûter plus cher. L'établissement bancaire facturera dorénavant 1,15 euro à partir du 4ᵉ retrait dans le mois. Les frais de virement occasionnel effectués en agence connaîtront aussi une augmentation, passant de 6 à 6,20 euros.

La Banque Postale change également le niveau des agios facturés en cas de découvert. Pour un découvert autorisé, le taux débiteur passe de 16 à 17%, tandis que pour un dépassement de découvert sans autorisation le taux débiteur grimpe de 17 à 18%.

Enfin, la hausse la plus marquante concerne les frais facturés pour le transfert d'un produit de placement vers un autre établissement. Transférer chaque ligne d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un compte-titres (CTO) coûtera désormais 15 euros contre 7 euros actuellement, soit une augmentation de 114,29%, plus du double donc !

Cette hausse des frais à la Banque Postale intervient après une année d'augmentations généralisées chez tous les établissements bancaires : autant dans les grandes banques traditionnelles qu'au sein des banques en ligne. D'après le dernier rapport de l'Observatoire des tarifs bancaires (OTB), les frais bancaires ont progressé en moyenne de 2,37% entre juin 2025 et avril 2026.