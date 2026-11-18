Ashley, Aubrey, Lindsey ou Leslie sont aujourd'hui des prénoms très féminins. Pourtant, il y a moins d'un siècle, on les donnait presque uniquement à des petits garçons.

Qui se souvient qu'Ashley était un prénom de garçon ? A la fin des années 1930 aux Etats-Unis, il était surtout donné à des bébés de sexe masculin.... avant de devenir le prénom féminin numéro un du pays en 1991 et 1992. Aujourd'hui, 98,6% des Ashley sont des filles. Le retournement est total.

C'est l'exemple le plus spectaculaire relevé par le site NameDaisy qui a passé au crible les prénoms donnés aux Etats-Unis entre 1936 et 2025, à partir des données de la Social Security américaine. 125 prénoms ont vu leur répartition entre filles et garçons nettement évoluer. Parmi eux, 54 ont réellement changé de camp. 42 sont passés du masculin au féminin, contre seulement 12 dans l'autre sens.

Parmi les bascules les plus radicales, Aubrey arrive en tête. A la fin des années 1930, seuls 3,8% des bébés prénommés ainsi étaient des filles. Le prénom passe côté féminin à la fin des années 1970, et 95,8% de ceux qui le reçoivent aujourd'hui sont des filles. Lindsey suit la même trajectoire. Donné à moins de 10% de filles avant-guerre, il devient majoritairement féminin au début des années 1970 et l'est aujourd'hui presque entièrement. Sa variante Lindsay suit le même chemin.

Leslie, lui, a changé de camp dès la fin des années 1940. A l'époque, 13% des Leslie étaient des filles, contre plus de 92% aujourd'hui. Kelly, Stacy ou Addison ont connu des évolutions comparables. Plus récemment, Taylor, Morgan, Avery ou Kendall, longtemps réservés aux garçons, sont devenus majoritairement féminins à partir des années 1980 et 1990.

Comment un prénom change-t-il de sexe ? Deux mécanismes sont possibles : soit les parents le donnent à davantage de filles, soit ils cessent de le donner aux garçons. L'étude montre que le premier l'emporte presque toujours. Sur les 42 prénoms devenus féminins, 34 l'ont été d'abord parce que les filles se les sont appropriés, et non parce que les garçons les ont délaissés.

Le phénomène joue (plus rarement) dans l'autre sens. Les quelques prénoms devenus masculins l'ont surtout été parce que les parents ont arrêté de les donner à des filles, comme c'est le cas pour 9 d'entre eux sur 12. L'exemple le plus frappant est Jean. Prononcé à l'anglaise aux Etats-Unis, il a longtemps été un prénom féminin, porté à 98% par des filles à la fin des années 1930. Il passe côté garçons au début des années 1990, et seuls 33,8% des petits Jean sont aujourd'hui des filles. Ollie a connu le même sort : majoritairement féminin avant-guerre, il est désormais porté à près de 70% par des garçons.

Tous les prénoms ne changent pas de camp aussi nettement. Charlie, Blake, Dakota ou Rory, autrefois réservés aux garçons, sont désormais partagés de façon bien plus équilibrée. D'autres ont même fait des allers-retours, comme Jamie, Robin ou Casey. Les bascules les plus fortes, elles, semblent définitives. Une fois passés côté filles, Aubrey ou Lindsey n'en sont jamais revenus.