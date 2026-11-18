France Travail, la Caisse d'allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA) préparent une virement pour 2,3 millions de familles. Les allocataires éligibles toucheront jusqu'à 500 euros.

Les plus beaux cadeaux se glissent sous le sapin, mais on apprécie aussi ceux qui atterrissent sur le compte en banque. A l'approche des fêtes de Noël, un virement exceptionnel va venir gonfler le compte bancaire de 2,3 millions de familles. Chaque ménage recevra un versement dont le montant oscille entre 150 et 500 euros.

La somme reçue dépend principalement de la situation familiale de chaque bénéficiaire : un célibataire ne percevra pas la même chose qu'une personne mariée ou qu'un parent avec des enfants à charge.

Dans le détail, une personne seule touchera 152,45 euros. Les couples sans enfant ou les personnes seules avec un enfant à charge recevront 228,68 euros. Un couple avec un seul enfant ou une famille monoparentale comptant deux enfants percevra 274,41 euros.

Les montants versés augmentent progressivement selon le nombre d'enfants présents au sein du foyer. Ainsi, une personne seule avec trois enfants profitera d'un versement de 335,39 euros, quand un couple avec deux enfants bénéficiera de 320,15 euros et un couple avec trois enfants empochera 381,13 euros.

Pour les familles nombreuses, le montant du virement est encore plus élevé. Pour quatre enfants à charge au sein du foyer, la famille recevra 442,11 euros. Au-delà de quatre enfants, il faut ajouter 60,98 euros par enfant supplémentaire.

Quel que soit le montant auquel elles peuvent prétendre, toutes les personnes éligibles percevront leur virement dès le mardi 15 décembre 2026. Baptisée "prime de Noël", cette aide est destinée aux ménages qui perçoivent certains minimas sociaux : le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation équivalent retraite (AER).

Pour les allocataires du RSA, la prime de Noël est versée soit par la Caisse d'allocations familiales (CAF), soit par la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les personnes relevant du régime agricole. Pour les bénéficiaires de l'ASS ou de l'AER, la prime de Noël est allouée directement par France Travail.

Les foyers éligibles n'ont aucune démarche à accomplir ni aucune condition de revenus à respecter pour toucher leur prime de Noël. Ils doivent cependant vérifier sur leur espace personnel des sites de la CAF, de la MSA ou de France Travail que leurs informations personnelles ne sont pas erronées, notamment leur RIB.

Les allocataires qui ont touché le RSA, l'ASS ou l'AER en 2026 ne recevront la prime de Noël que s'ils ont bénéficié de ces aides en novembre et en décembre 2026. Ainsi, une personne qui touchait le RSA en début d'année mais qui n'y a plus droit depuis peu, ne touchera pas la prime de Noël. A l'inverse, un allocataire qui bénéficiera pour la première fois du RSA, de l'ASS ou de l'AER en décembre 2026 recevra un virement différé à la mi-janvier 2027.