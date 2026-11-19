Le propriétaire d'un bien immobilier peut éviter de payer des impôts sur ses revenus locatifs. Le loyer versé par le locataire ne doit pas dépasser un certain montant et le logement doit respecter certaines conditions.

"J'ai brisé la monotonie de ma routine quotidienne et je me suis fait un petit billet au passage", plaisante Esther. Âgée de 69 ans, cette retraitée qui travaillait autrefois dans le secteur des télécoms est propriétaire d'un grand appartement de 96 m² dans le 20ᵉ arrondissement de Paris.

"Avec mon mari, nous avons acheté cet appartement dans les années 90 et c'est ici que nous avons élevé nos deux filles", raconte-t-elle. Le bien immobilier semble effectivement idéal pour une famille : trois chambres, un grand salon, une cuisine et deux salles de bains munies de toilettes.

"Alors oui c'est grand mais c'est vite devenu vide", soupire Esther, expliquant qu'elle a perdu son mari en 2016 à la suite d'un cancer. Dans les années qui ont suivi, ses filles ont quitté le nid : désormais elles travaillent, elles ont chacune un logement et l'une d'elles s'est même mariée récemment. "J'aime cet appartement et je souhaite le léguer en héritage à mes filles ou à mes futurs petits-enfants, mais c'est vrai que rapidement je me suis sentie bien seule dedans", explique-t-elle.

Pour apporter un peu de vie dans son logis et aussi pour arrondir ses fins de mois, Esther a eu l'idée d'utiliser un dispositif assez méconnu : la location d'une partie de sa résidence principale. "En gros, je vis toujours dans mon appartement, sauf que je mets en location les deux anciennes chambres de mes filles", résume la sexagénaire.

De quoi dégager un revenu supplémentaire pour Esther, sans que le fisc ne vienne lui prélever le moindre centime. Les sommes qu'elle gagne sont totalement exonérées d'impôt car notre retraitée respecte deux conditions essentielles. Premièrement, les chambres louées constituent les résidences principales de ses locataires. Deuxièmement, les loyers (hors charges) qu'elle perçoit sont inférieurs à un seuil annuel fixé par l'Etat : 215 euros par m² pour l'Île-de-France et 159 euros par m² dans les autres régions françaises.

"La première chambre de 13 m², je la loue à une étudiante pour 232 euros par mois, et la seconde chambre de 10 m² je la loue pour 179 euros par mois à un jeune homme qui travaille dans le bâtiment", détaille Esther. Précisons que les deux locataires de la sexagénaire ont signé un bail locatif avant de s'installer chez elle.

Au total, Esther gagne donc 4 945 euros par an, soit 412 euros par mois, en louant 23 m² de sa propriété. Et puisqu'elle respecte la limite de 215 euros par m², l'administration fiscale ne taxe pas ce revenu complémentaire. De leur côté, les locataires profitent de ce mode de location pour se loger à moindre coût sur Paris. "Ils résident dans un quartier vivant, bien desservi par les transports, sans avoir à se ruiner pour louer une cage à poules insalubre", analyse Esther.

Avec cette location, notre retraitée a également brisé le cercle vicieux de la solitude : "Le matin je leur fais couler un café, le soir nous dînons parfois ensemble, on se raconte nos vies et quand ils m'aident à faire un peu de bricolage, moi je m'occupe de leur lessive, donc au final ça ressemble un peu à une colocation", nous confie Esther.