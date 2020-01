PTZ 2020 : conditions, montant et simulation

Le prêt à taux zéro (PTZ) est destiné aux primo-accédants pour l'achat de leur résidence principale. Dans certains cas, il peut financer l'achat d'un logement ancien. L'éligibilité à ce dispositif est soumise à certaines conditions, dont des conditions de ressources.

[Mise à jour du vendredi 15 novembre 2019 à 18h26] La nouvelle avait fait grincer des dents les professionnels de la construction. Initialement, le projet de loi de finances pour 2020 prévoyait la suppression du prêt à taux zéro (PTZ) pour le logement neuf en zones B2 et C à compter du 1er janvier 2020. Ce vendredi 15 novembre, les députés ont finalement prorogé pour un an le dispositif dans les zones rurales et périurbaines (B2 et C), soit jusqu'à fin 2021.

Le prêt à taux zéro a été instauré en 1995 en remplacement du PAP (prêt à l'accession à la propriété) pour aider les ménages à accéder à la propriété. Il ne peut financer qu'une partie de l'opération immobilière et vient donc en appui d'une autre source de financement (prêt bancaire, apport personnel, prêt d'accession sociale...etc.). L'Etat accorde donc aux primo-accédants un prêt sans frais de dossier et dont les intérêts sont à sa charge. Le montant du PTZ dépend de la zone où se situe la future construction ou acquisition.

Pour accéder au prêt à taux zéro, les futurs acquéreurs doivent remplir un certain nombre de conditions.

La première est de ne pas avoir été propriétaire de leur résidence principale pendant les deux années qui précèdent la demande de prêt (sauf en cas de détention de l'usufruit seul ou de la nue-propriété seule). La satisfaction de ce critère est toutefois dispensable si l'emprunteur ou l'un des occupants du logement est titulaire d'une carte mobilité inclusion faisant apparaître la mention invalidité ou d'une carte d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou qu'il perçoit l'AAH ou l'AEEH. Les personnes ayant subi une catastrophe naturelle ou technologique qui a rendu leur logement définitivement inhabitable sont également dispensés de remplir cette condition d'occupation.

A compter des offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2020, l'attribution du PTZ dans l'ancien est conditionné à un niveau minimal de performance énergétique après travaux. Mesurée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (énergie disponible dans l'environnement et directement exploitable sans transformation comme le gaz naturel, le charbon, le rayonnement solaire...) après travaux doit être inférieure à 331 kWh/m 2 (ce qui exclut les étiquettes énergie "F" et "G").

(ce qui exclut les étiquettes énergie "F" et "G"). A cela viennent s'ajouter des conditions de ressources : vos revenus ne doivent pas dépasser certains plafonds, fixés en fonction de la zone géographique dans laquelle se situe le bien à acquérir. Voici le montant des ressources maximales pour une demande de prêt en 2020.

Célibataire Couple avec deux enfants Zone A 37 000 € 74 000 € Zone B1 30 000 € 60 000 € Zone B2 27 000 € 54 000 € Zone C 24 000 € 48 000 €

Ces montants correspondent au revenu fiscal de référence de l'avant dernière année précédant l'offre de prêt auquel s'ajoutent les éventuels revenus des autres personnes vouées à vivre dans le logement, même si elles ne sont pas rattachées au foyer fiscal. Le PTZ ne peut pas non plus servir à financer l'achat d'une résidence secondaire : le logement au titre duquel il a été accordé doit devenir la résidence principale des bénéficiaires dans l'année suivant l'achat du bien (ou la fin des travaux s'il s'agissait d'un logement ancien à réhabiliter). Pour les prêts à taux zéro émis à compter du 1er janvier 2016, le bien peut être loué au bout de 6 ans.

Le PTZ peut servir à financer l'achat d'un logement ancien où d'importants travaux, représentant 25% au moins du coût total de l'opération, sont nécessaires. Dans ce cas, le bien sur lequel porte le prêt à taux zéro doit se trouver en zone B2 ou C.

Le PTZ peut être accordé pour l'acquisition d'un logement ancien à réhabiliter pour lequel le coût des travaux représente 25% du montant de l'opération immobilière. Cependant, tous les travaux ne sont pas pris en compte. Seuls ouvrent droit au prêt à taux zéro la création de surfaces habitables en plus, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables existantes ainsi que les travaux destinés à générer des économies d'énergie.

Le montant du PTZ s'obtient en appliquant un pourcentage, qui dépend de la zone géographique dans laquelle se trouve le bien à acheter, au coût de l'opération immobilière (TTC), hors frais de notaire, dans la limite d'un plafond. Ce dernier est fixé en fonction de la zone d'implantation du logement et du nombre de personnes destinées à l'occuper.Voici les limites dans lesquelles le coût de l'opération immobilière est pris en compte.

Nombre de personnes qui occuperont le logement Zone A bis et A Zone B1 Zone B2 Zone C 1 150 000 € 135 000 € 110 000 € 100 000 € 2 210 000 € 189 000 € 154 000 € 140 000 € 3 255 000 € 230 000 € 187 000 € 170 000 € 4 300 000 € 270 000 € 220 000 € 200 000 € 5 et plus 345 000 € 311 000 € 253 000 € 230 000 €

Voici le pourcentage du coût total de l'opération qui s'applique pour calculer le montant du PTZ, selon la zone géographique où se trouve le logement :

Zone A et A Bis Zone B1 Zone B2 Zone C 40% 40% 20% 20%

Difficile de calculer soi-même le montant du PTZ potentiellement accordé. L'idéal est de procéder à une simulation sur Internet. Pour cela, utilisez l'outil mis à votre disposition sur le site du ministère du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité. Vous aurez en revanche besoin des informations suivantes :

le coût du projet

le montant de votre apport personnel

le nombre de personnes destinées à occuper le bien

votre revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année

la zone d'implantation du projet.

A partir de ces renseignements, le simulateur vous dit si vous êtes éligibles, quel montant peut être accordé ainsi que le montant des mensualités à rembourser et sur quelle durée.

La durée de remboursement du PTZ ne peut dépasser 25 ans. Les bénéficiaires peuvent différer le remboursement du PTZ pendant une période qui, selon leurs revenus, s'étend de 5 à 15 ans, par tranche de cinq ans. La période de remboursement qui suit varie entre 10 et 15 ans.

Pour ceux qui souhaitent simplement rénover leur résidence principale, l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de financer des travaux visant à améliorer la consommation énergétique du logement, comme des travaux d'isolation thermique de murs, parois vitrées ou portes donnant sur l'extérieur, par exemple. Pour ouvrir droit à l'éco-ptz, les travaux doivent être réalisés par des entreprises certifiées.

Newsletter inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité. Voir un exemple

Vous pensez être éligible au PTZ, pour l'obtenir, il suffit de vous adresser à un établissement ayant signé une convention avec l'Etat. Demandez à votre banque si c'est son cas.