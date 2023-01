"Crédit d'impôt 2023 : une avance versée ce lundi, êtes vous concerné ?"

CREDIT IMPOT. Le fisc procède au versement d'une avance à tous les bénéficiaires d'un crédit d'impôt. Environ 9 millions de Français devraient en bénéficier.

Sommaire Définition

Montant

Immédiat

Crèche

Nounou

Travaux

[Mise à jour du lundi 16 janvier 2023 à 10h16] Vous avez déclaré un crédit d'impôt en 2022 ? Jetez un œil à votre compte bancaire, car une belle surprise est susceptible de vous attendre. Depuis le 16 janvier, l'administration fiscale verse une avance à tous les contribuables ayant déclaré un crédit d'impôt en 2022, considéré comme récurrent, sur des dépenses réalisées en 2021. La somme allouée correspond à 60% du montant total de l'avantage fiscal. Accompagné du libellé "Avance Crédimpot", cet acompte s'élève en moyenne à 624 euros par foyer fiscal. Dans le cas où l'administration fiscale n'aurait pas eu connaissance de vos coordonnées bancaires, vous percevrez l'acompte sous la forme d'une lettre chèque envoyée par voie postale d'ici la fin du mois de janvier.

Au total, le fisc prévoit 5,6 milliards d'euros afin d'assurer un virement aux 9 millions de Français qui jouissent de crédits d'impôt. Cette avance sera prise en compte dans le calcul de vos impôts à l'été 2023 et figurera sur votre avis d'imposition. Si le montant de cet acompte est inférieur au montant des réductions et crédits d'impôt auxquels vous avez droit, alors vous recevrez un versement complémentaire à l'été 2023. En revanche, si le montant de cette avance est supérieur au montant des réductions et crédits d'impôt dont vous bénéficiez, vous devrez rembourser le trop-perçu en septembre 2023.

Pour rappel, le crédit d'impôt est un avantage fiscal qui permet de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu par le biais d'un remboursement. À la différence d'une réduction d'impôt, le crédit d'impôt, peut s'appliquer à la fois aux personnes non-imposables et aux personnes imposables, les premiers obtenant alors un remboursement via un chèque ou un virement des impôts. Le crédit d'impôt a été instauré afin d'encourager les personnes à investir dans certains secteurs d'activité particuliers. Consultez notre dossier dédié pour connaître tous les avantages fiscaux à ne surtout pas omettre :

Crédit d'impôt : montant, plafond, majoration...

Le montant du crédit d'impôt est égal 50% des dépenses engagées dans l'année, dans la limite d'un plafond de 12 000 euros par an. Une majoration de 1 500 euros s'applique dans les cas suivants :

par enfant à charge ou rattaché (750 euros en cas de garde alternée).

par membre du foyer fiscal âgé de plus 65 ans.

par ascendant âgé de plus de 65 ans.

Et si vous n'aviez plus à avancer les frais de votre aide-ménagère, de votre jardinier ou de votre professeur de soutien scolaire ? Les contribuables recourant à un prestataire de services, permettant l'emploi d'un salarié à domicile, bénéficient désormais du crédit d'impôt instantané. En clair, ils n'attendent plus un an pour bénéficier de l'avantage fiscal. Pour rappel, l'avantage fiscal représente 50% des dépenses engagées sur l'année d'imposition, dans la limite de 12 000 euros par an. Résultat, un foyer qui débourse 500 euros par mois pour une prestation de ménage ne déboursera plus que 250 euros par mois.

Les frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans, en dehors du domicile, permettent de bénéficier d'un crédit d'impôt, égal à 50% des dépenses engagées sur l'année, dans la limite de 2 300 euros par enfant (1 150 euros en garde alternée). Avec l'adoption du projet de loi de finances pour 2023, l'exécutif a relevé le plafond de ce crédit d'impôt à 3 500 euros. La mesure est applicable pour les gardes d'enfants nés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2022. Pour en bénéficier, les dépenses doivent obligatoirement être effectuées, soit auprès d'une assistante maternelle, soit d'une crèche, halte-garderie, centre de loisirs. Le montant des dépenses doit être reporté en case 7GA de la déclaration de revenus.

La garde à domicile entre dans le champ d'application du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Ce dernier donne droit à un avantage fiscal égal à 50% des sommes engagées sur l'année d'imposition, dans la limite de 12 000 euros, majorés de 1 500 euros par enfant rattaché.

Quels travaux donnent droit au crédit d'impôt 2023 ?

Depuis le 1er janvier 2020, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui permettait de bénéficier d'un avantage fiscal au titre de certains travaux de rénovation énergétique, a été remplacé par le dispositif Ma Prime Rénov'. Cette dernière est une aide, dont le montant dépend des ressources du foyer fiscal et de la nature des travaux. Elle est versée dès la fin du chantier. Il n'est donc plus possible de bénéficier d'un crédit d'impôt pour des travaux de rénovation énergétique, notamment si vous avez changé vos fenêtres.