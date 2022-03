"Pass vaccinal : la fin... ou presque"

[PASS VACCINAL] À compter d'aujourd'hui, le pass vaccinal est définitivement levé mais la présentation d'un pass sanitaire reste obligatoire dans certains lieux.

[Mise à jour du lundi 14 mars 2022 à 11h55] C'est officiel ! À compter d'aujourd'hui, le pass vaccinal n'est plus obligatoire dans tous les lieux où il s'appliquait depuis le 24 janvier 2022. Le port du masque en intérieur n'est également plus obligatoire à partir d'aujourd'hui excepté dans les transports en commun et des établissements accueillant des personnes fragiles comme les maisons de retraite, les hôpitaux et les établissements accueillant des personnes handicapées. Néanmoins, si le pass vaccinal est suspendu, la présentation d'un pass sanitaire valide reste obligatoire dans les établissements de santé. Il consiste à présenter une preuve sanitaire : un schéma vaccinal complet, un test négatif de moins de 24 heures ou un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19 de moins de 6 mois.

Pass vaccinal : quelle date de fin ?

À la suite du Conseil de défense sanitaire qui s'est tenu mercredi 3 mars 2022, le Premier ministre a annoncé la levée d'une partie des restrictions sanitaires au cours du mois de mars. Dès aujourd'hui, le pass sanitaire n'est plus obligatoire dans tous les lieux où il était demandé depuis le 24 janvier 2022. De plus, le port du masque en intérieur n'est également plus obligatoire. Néanmoins, il reste obligatoire dans deux situations :

Les transports en commun

Les établissements accueillant des personnes fragiles.

#COVID19 | À partir daujourdhui, le port du masque en intérieur nest plus obligatoire, sauf dans :

Les transports

Les établissements de santé et de soins pic.twitter.com/DETmzWMtrA — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) March 14, 2022

Le pass sanitaire est levé mais la présentation d'un pass sanitaire valide reste obligatoire pour entrer dans les établissements de santé.

Le pass vaccinal : c'est quoi ?

Le pass vaccinal est un document officiel qui permettait l'accès à plusieurs lieux depuis le 24 janvier 2022. Il pouvait prendre deux formes :

Le certificat de vaccination avec toutes les doses de vaccin contre la Covid-19 Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid

Le pass vaccinal reste-t-il obligatoire pour voyager en avion ou en train ?

À compter d'aujourd'hui, l'obligation de présenter un pass vaccinal valide sera suspendue dans tous les transports publics interrégionaux donc il sera possible de prendre le train ou l'avion sans présenter un pass vaccinal complet. Néanmoins, le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun dont les trains interrégionaux et l'avion.

Cette levée des mesures sanitaires ne s'applique pas aux vols vers l'étranger puisque celles-ci dépendant également des mesures sanitaires en vigueur dans le pays de destination.

Le pass sanitaire est-il obligatoire pour se rendre à l'hôpital ?

Le pass vaccinal est suspendu dans tous les lieux où il était obligatoire depuis le 24 janvier 2022. Néanmoins, le pass sanitaire reste obligatoire dans tous les établissements de santé dont les hôpitaux, les maisons de retraite ou les établissements accueillant des personnes handicapées.

De plus, les soignants doivent toujours présenter une preuve de schéma vaccinal complet.

Lieux de loisirs et de culture : le pass vaccinal est-il encore obligatoire ?

Le pass vaccinal est également suspendu dans tous les lieux loisirs et culture où il était exigé : activités de loisirs, restaurants et bars, foires, séminaires et salons professionnels, grands magasins et centres commerciaux. De plus, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal depuis le 28 février 2022.

Le pass vaccinal restera-t-il obligatoire au travail ?

Depuis le 24 janvier 2022, seuls les salariés des établissements soumis au pass vaccinal devaient présenter le précieux document pour exercer leur activité. Aujourd'hui, le pass vaccinal est supprimé mais les établissements de santé restent soumis au pass sanitaire donc les soignants restent dans l'obligation d'apporter une preuve de schéma vaccinal complet.

Ce document, mis en place au moment où la cinquième vague de l'épidémie de coronavirus repartait à la hausse, est abandonné le 14 mars.