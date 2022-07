Le timbre rouge disparait, les lettres numériques apparaissent

La Poste repense son offre et décide de supprimer le timbre rouge en 2023. A la place, il sera possible d'envoyer des lettres rouges numériques via le site de l'entreprise.

[Mise à jour du vendredi 22 juillet à 11h36] Le timbre rouge disparaitra à compter du 1er janvier 2023, a annoncé La Poste ce jeudi. Faisant face à un recul du volume de courrier, l'entreprise revoit sa gamme d'affranchissement.

Pour les envois urgents, la lettre rouge numérique au prix de 1,49 euro remplacera début 2023 le timbre rouge traditionnel, à 1,43 euro. Il faudra rédiger son courrier sur le site laposte.fr. La lettre numérique sera ensuite imprimée puis distribuée par La Poste. Il sera également possible d'envoyer une lettre rouge numérique en se rendant dans un bureau de poste, depuis un automate ou avec l'aide d'un employé.

La Poste prévoit aussi du changement concernant la lettre verte. Elle sera désormais distribuée en trois jours au lieu de deux actuellement. Son prix reste le même.

Quel est le prix des timbres poste ?

Le prix des timbres poste dépend de différents éléments, notamment de la destination, des options choisies et du poids du courrier à affranchir. L'envoi le plus économique se fait en lettre écopli pour les courriers de moins de 20 grammes. Il faudra alors compter 1,14 euro pour l'écopli, contre 1,16 euro pour une lettre verte et 1,43 euro pour une lettre prioritaire. Les timbres pour les lettres de moins de 20 grammes à destination de l'international coûtent quant à eux 1,65 euro, et 3,3 euros pour les lettres de moins de 100 grammes.

Quel affranchissement pour quel poids ?

L'affranchissement dépend avant tout du poids du courrier. Pour un écopli, livrable en quatre jours en moyenne, il faudra compter :

1,14 euro pour une lettre jusqu'à 20 grammes ;

2,28 euros pour une lettre jusqu'à 100 grammes ;

3,92 euros pour une lettre jusqu'à 250 grammes.

Pour une lettre verte, livrable en deux jours en moyenne, il faudra compter de 1,16 euro pour une lettre jusqu'à 20 grammes à 10,5 euros pour un colis jusqu'à 3 kg. Pour une lettre rouge, livrable en un jour en moyenne, les tarifs vont de 1,43 euro pour une lettre jusqu'à 20 grammes à 11,44 euros pour un colis jusqu'à 3 kg.

Quel tarif pour affranchir une lettre ?

Le tarif pour affranchir une lettre dépend du poids du courrier et de l'option choisie. L'option la plus économique est l'écopli, disponible à partir de 1,14 euro pour une lettre de moins de 20 grammes. La lettre verte permet quant à elle une livraison en deux jours et coûte 1,16 euro. S'agissant de la lettre prioritaire, ou lettre rouge, elle est disponible à partir de 1,43 euro pour une lettre jusqu'à 20 grammes.

Tarifs postaux pour un colis

Les tarifs des colis dépendent du poids, de la destination et du délai de livraison. Il faudra compter 4,95 euros pour l'envoi d'un colis de moins de 250 grammes en France, contre 32,70 euros pour un colis de 30 kg. Pour un envoi outre-mer, les prix vont de 8,35 euros pour un colis de moins de 500 grammes à 274,3 euros pour un colis de 30 kg. Pour un envoi international en Europe, l'envoi d'un colis de moins de 500 grammes coûte 13,10 euros, contre 19,50 à 28,55 euros pour le reste du monde.

Quel timbre pour un envoi international ?

Certains types de timbres ne sont pas compatibles avec les envois internationaux. C'est notamment le cas des écopli et des lettres vertes, des dispositifs réservés à la France. Pour envoyer un courrier à l'international, il faudra donc opter pour un timbre de lettre prioritaire ou de lettre recommandée. Le type de timbre dépendra ensuite du poids du courrier. Les prix vont de 1,65 euro pour une lettre de 20 grammes à 27 euros pour une lettre recommandée pesant jusqu'à 2 kg et 33,50 euros pour une lettre prioritaire de 3 kg.