Pass Navigo : augmentation de prix en 2024, pourquoi ?

PASS NAVIGO. Une nouvelle augmentation du prix du Pass Navigo est prévue pour janvier 2024. Il s'agit de la seconde hausse consécutive après celle de janvier 2023. La région Île-de-France veut ainsi mettre à contribution les usagers pour financer les travaux sur le réseau de transport Francilien. Abonnement Imagine R, étudiant, à la semaine, annuel ou mensuel... Combien ça va vous coûter ?

[Mise à jour du jeudi 20 juillet 2023 à 16h20] Deux augmentations en l'espace d'une année pour le Pass Navigo. Les usagers des transports franciliens vont devoir mettre, une nouvelle fois, la main à la poche. Mardi 18 juillet le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) - organisme régional chargé des transports - a voté en faveur d'une augmentation du prix du Pass Navigo à compter de janvier 2024. Si la hausse n'est pas encore chiffrée, la Région Île-de-France indiquera le nouveau montant en décembre prochain. L'annonce de cette nouvelle augmentation passe mal auprès des usagers qui constatent depuis plusieurs mois maintenant une dégradation du service sur les lignes de bus, de métro, de RER et de Transilien. D'autant qu'en janvier 2023, les voyageurs avaient déjà subi une évolution du coût des titres de transport de 10%, qui avait notamment porté le prix du Pass Navigo de 75 à 84 euros.

Pourquoi une nouvelle augmentation du prix du Pass Navigo ?

La présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, évoque "une hausse des coûts pour IDFM de 800 millions d'euros à partir de 2024". En cause, le financement du chantier dédié à l'extension des lignes 11 et 14 du métro et du RER E coûte cher à la Région. Dès l'an prochain il faudra également assurer les frais de fonctionnement de ces tronçons après leurs mise en service : notamment l'entretien des stations, les trains, conducteurs et contrôleurs supplémentaires avec les charges afférentes Enfin, une autre raison qui explique la hausse des dépenses d'IDFM est l'offre de service plus importante qui devra impérativement être instaurée en 2024, au moment où les Jeux Olympiques de Paris débuteront. Environ 16 millions de visiteurs sont attendus en Île-de-France pour l'occasion, soit autant de voyageurs supplémentaires qui emprunteront les transports en commun.

Comment bénéficier du remboursement du Pass Navigo lié aux grèves de 2023 ?

La grève des transports contre la réforme des retraites pourrait bien avoir au moins un avantage pour vous. Trafic stoppé, trains bondés... les tracas du quotidien rencontrés durant le conflit social vous donnent finalement droit à un remboursement. En effet, la Région Île-de-France a lancé, mercredi 5 juillet, une campagne de dédommagement à destination des titulaires du Pass Navigo. En cause, les 14 journées de grèves interprofessionnelles - qui ont jalonnées le premier semestre 2023 - ont abaissé à moins de 33% la qualité du service des transports en commun franciliens, sur certaines lignes. Or, ce seuil des 33% correspond au service minimum en dessous duquel les opérateurs de transport (RATP et SNCF) doivent indemniser les voyageurs. Ce dédommagement s'élève à un trentième du forfait mensuel d'un abonnement au Pass Navigo, soit 2,8 euros par jour. A cela, Île-de-France Mobilités (IDFM) ajoute 10 euros d'indemnité au titre de la "pénibilité subie par les Franciliens", explique dans un communiqué le gestionnaire du réseau de transport francilien. Dans le détail, chaque voyageur dont la ligne a été fortement perturbée, entre un et trois jours, recevra automatiquement 10 euros de la part d'IDFM. A partir de quatre jours de grève, les titulaires du Pass Navigo recevront 2,8 euros par jour supplémentaire de perturbation. Le montant varie en fonction du type d'abonnement (mensuel, annuel, à la semaine...) et du nombre de zones de la région auquel il donne accès (zone 1, 2, 3, 4 ou 5). Au total, 2 millions d'usagers sont concernés par cette campagne de dédommagement et toucheront entre 10 et 94 euros de remboursement. Si c'est votre cas, vous avez jusqu'au 2 août, à 23h59, pour faire votre demande de remboursement sur l'espace dédommagement du site internet d'Île-de-France Mobilités (IDFM).

Quelles lignes sont éligibles au remboursement du Pass Navigo ?

Au total, 29 branches, du réseau francilien, ont connu des journées de grève où le trafic se situait en dessous du seuil de service minimum (33%). Il s'agit notamment des RER C, D, E et des lignes de Transilien H, J, K, L, N, P et R (avec leurs différentes branches). Les lignes du réseau RATP ne rentrent donc pas dans le cadre de cette campagne de remboursement. Pour être éligible à ce dédommagement, votre domicile, votre lieu de travail ou d'étude doit être rattaché à l'une des stations présentes sur les branches concernées. Enfin, vous devez également avoir détenu un Pass Navigo durant les mois où les grèves ont eu lieu.

Quel est le prix du Pass Navigo par mois ? Mensuel

Pour rappel, au 1er janvier 2023, le prix du Pass Navigo est passé de 75 euros à 84 euros. Cette hausse de 11,84% s'explique notamment par l'augmentation des coûts de l'énergie, engendrée par la guerre en Ukraine, qui a considérablement alourdi les charges de fonctionnement du réseau de transport.

Evolution du prix des différents forfaits mensuels Navigo en 2023 Zones du forfait Tarifs 2022 (en euros) Tarifs 2023 après l'augmentation (en euros) Zones 1 à 5 75,20 84,10 Zones 2 et 3 68,60 76,70 Zones 3 et 4 66,80 74,70 Zones 4 et 5 65,20 72,90

Quel est le prix d'un Pass Imagine R pour un étudiant ?

Le forfait Imagine R permet aux étudiants d'obtenir un Pass Navigo à moindre coup. Ce dernier donne accès à toutes les zones du réseau RATP, tous les jours de la semaine. Il permet aussi d'obtenir des avantages, comme des réductions pour certains loisirs (cinéma, théâtre etc...). Le tarif est de 24 euros par an pour le forfait Imagine R Junior, pour les jeunes de moins de 11 ans. Le forfait Imagine R Scolaire est quant à lui réservé aux élèves du cycle secondaire (collège et lycée). Il coûte 350 euros par an. Pour le même prix, vous pouvez avoir accès au forfait Imagine R étudiant, à conditions de suivre des études supérieures et d'avoir moins de 26 ans. Dans tous les cas, le forfait Imagine R ne s'obtient que sur présentation d'un certificat de scolarité valide pour l'année en cours. Le document est signé par une faculté, université, collège, lycée ou école primaire.

Quel est le prix du Pass Navigo à l'année ? Annuel

Certains usagers qui ont fait le choix de payer en une seule fois leur abonnement annuel au Pass Navigo n'ont pas subi directement l'augmentation du mois de janvier 2023. Cette modalité de paiement pouvait être utilisée jusqu'au 15 novembre 2022. Or, la hausse des tarifs a été annoncée après cette date, et n'est pas rétroactive. Ainsi, les personnes qui ont déboursé d'un seul coup 827,20 euros pour leur abonnement 2023, ont réglé leur facture selon les anciens tarifs en vigueur. Elles ne seront donc impactées par l'augmentation des prix qu'à partir de novembre 2023, date de renouvellement de leur forfait. Le tarif sera alors de 925,10 euros. Si vous reproduisez cette technique en novembre 2023, vous pourrez donc échapper à la hausse du Pass Navigo annuel, programmée pour janvier 2024.

Qui a droit au Navigo senior ?

Notez que le prix du forfait Navigo senior, réservé aux personnes âgées de plus de 62 ans, coûte désormais 42,11 euros par mois, contre 37,60 euros en 2022. Ce prix correspond à la moitié d'un abonnement mensuel au Pass Navigo classique. Le forfait senior permet de circuler sur l'ensemble du réseau transilien, à savoir les zones de 1 à 5.

Comment avoir le Pass Navigo gratuitement ?

Renouvelable tous les trois mois, le forfait Navigo gratuit est accessible à tous les bénéficiaires du RSA ou de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation financière. Ce titre de transport offre la possibilité de voyager sur toutes les lignes de métro, RER, bus ou tramways de la RATP.

Combien coûte un titre de transport en 2023 ?

Mauvaise nouvelle pour les Franciliens, mais surtout pour les touristes et les visiteurs. Si le prix du forfait Navigo a augmenté, c'est également le cas des tickets pour les différents transports en commun d'Île-de-France. Le titre de transport à l'unité va voir son coût passer la barre symbolique des 2 euros. Voici les évolutions de tarifs en 2023 :

Ticket à l'unité : 2,10 euros en 2023 contre 1,90 euros en 2022.

: 2,10 euros en 2023 contre 1,90 euros en 2022. Carnet de 10 tickets en papier : 18,09 euros en 2023 contre 16,90 en 2022

: 18,09 euros en 2023 contre 16,90 en 2022 Carnet de 10 tickets dématérialisé : 16,68 euros en 2023 contre 14,90 en 2022

: 16,68 euros en 2023 contre 14,90 en 2022 Carnet de 10 tickets en papier à tarif réduit : 9,46 euros en 2023 contre 8,45 2022

: 9,46 euros en 2023 contre 8,45 2022 Carnet de 10 tickets dématérialisé à tarif réduit : 8,34 euros en 2023 contre 7,45 2022

Notez qu'il est possible de réduire le coût de vos déplacements en optant pour les titres de transports dématérialisés.