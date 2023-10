Ne laissez pas trainer vos données personnelles dans la jungle du Web, nettoyez vos traces en quelques clics

Google et Facebook détiennent une multitude de données personnelles à votre sujet. Découvrez comment supprimer ces informations et reprendre le contrôle.

Les géants du web comme Google et Facebook savent énormément de choses sur nous. En utilisant des services comme Gmail, Google Maps, Facebook ou Instagram, les Gafam collectent une masse impressionnante de données personnelles.

Cela peut aller d'une carte GPS seconde par seconde de vos déplacements quotidiens, à votre historique de navigation web, vos amis, vos activités dans diverses applications, et bien plus encore. Même si vous n'utilisez pas directement leurs services, Google et Facebook récupèrent quantité d'informations vous concernant. Cette collecte massive de données personnelles est souvent justifiée par un meilleur ciblage publicitaire.

En connaissant vos centres d'intérêt, vos habitudes de navigation, vos achats, votre localisation, votre situation familiale et beaucoup d'autres détails intimes, ces firmes peuvent analyser votre profil et vous proposer des publicités sur-mesure. Certaines publicités s'avèrent trop bien ciblées, donnant la désagréable impression que nos moindres faits et gestes sont surveillés. Cette collecte effrénée de données à des fins publicitaires pose de nombreux problèmes. Tout d'abord, elle contribue à renforcer les positions dominantes des géants du web qui concentrent les datas personnelles. Ensuite, elle peut mener à de la manipulation, en poussant les utilisateurs à consommer davantage via le ciblage publicitaire.

Enfin, cette masse de données personnelles constitue une cible idéale pour les piratages et fuites de données, comme l'ont montré de nombreux scandales impliquant Facebook et d'autres. Les risques en termes de sécurité et cybersécurité sont donc amplifiés par ce modèle économique du "tout gratuit contre données".

Heureusement, il est assez facile de reprendre le contrôle sur ce que Google et Facebook savent de vous. Voici quelques étapes clés pour supprimer vos données personnelles de leurs bases de données. Chez Google, rendez-vous sur la page "Mon activité" où tout est centralisé : historique web, géolocalisation, recherches, vidéos YouTube, etc. Vous pouvez tout supprimer manuellement ou paramétrer une suppression automatique. Pensez aussi à vider l'historique Chrome.

Sur Facebook, allez dans "Vos informations" pour gérer vos publications, likes et interactions. Vous pouvez même supprimer votre compte définitivement si vous le souhaitez. Prêtez attention à la section "Applications et sites web en dehors de Facebook" : vous pouvez y limitez ce que le réseau social récupère de vos activités internet.