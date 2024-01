On a testé ID by Amo, le nouveau réseau social français

Le réseau social lancé par des anciens de Zenly en novembre 2023 a des atouts indéniables. Mais trop peu d'utilisateurs pour réellement les apprécier.

Un réseau social qui "met la créativité et l'amitié à l'honneur" et qui "va bientôt faire le tour du monde". Ces éloges, signés Jean-Noël Barrot, sont-ils mérités ? Ou alors le ministre chargé de la Transition du numérique souhaitait-il simplement donner un coup de pouce à un réseau social français lancé en novembre dernier ? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons testé ID by Amo, le réseau social lancé par les créateurs de Zenly et qui promet un retour aux sources en rendant les réseaux à nouveau sociaux. Promesse tenue ?

Les internautes peuvent laisser leur créativité s'exprimer. © ID by Amo

Une fois l'application téléchargée et après avoir accepté qu'ID accède à nos contacts, on se retrouve sur une page blanche. Pour la remplir, quatre options sont possibles : ajouter des stickers, des photos, du texte ou encore dessiner. La page blanche est en réalité une sorte de blog où l'on peut s'exprimer sans limite. L'utilisateur choisit le nombre d'éléments qu'il "drop" sur son mur, leur forme, leur taille et leur emplacement. La liberté est totale. Si bien que la présentation de ces éléments peut vite devenir anarchique, avec des photos, du texte et des stickers qui se mélangent un peu dans tous les sens. Mais c'est là un des points forts de l'application : les internautes peuvent laisser parler leur inventivité, voir leur fibre artistique.

Pas de publicité, pas de like et pas de fil d'actualité

Les louanges du ministre sur la "créativité" du réseau social sont justifiées. Celles sur "l'amitié" le sont-elles également ? Sur le papier, ID semble bien remettre l'amitié au cœur des réseaux sociaux. Niveau interaction, on peut commenter en privé les éléments postés par ses amis et même ajouter sur leur profil nos propres créations. Les pages publiques n'existent pas (encore). Les contenus recommandés non plus car il n'y a pas de fil d'actualité. Seuls les profils de nos amis apparaissent sur la page d'accueil, ce qui fait d'ID un réseau de proximité. Les interactions sont moins nombreuses mais plus réelles. A l'inverse de TikTok, Facebook, X ou Instagram qui se transforment peu à peu en flux de vidéos optimisés par des algorithmes, ID propose un retour aux sources en privilégiant une connexion avec ses amis proches.

Les utilisateurs ont quatre options pour remplir leur profil : photo, sticker, texte et dessin. © ID by Amo

De quoi "combattre la solitude" selon Antoine Martin, cofondateur, d'après des propos rapportés par Tech Crunch. Mais la première condition pour combattre la solitude, c'est de ne pas être seul. Et c'est le gros problème d'ID, un réseau social qui ne possède que très peu d'utilisateurs. Lorsque nous avons crée notre compte, nous avons synchronisé nos contacts. Seuls quatre d'entre eux, sur 228, utilisaient l'application. Nous avons alors demandé à des amis (en possession d'un IPhone car ID n'est disponible que sur IOS) de se créer un compte dans le but de réaliser cet article "test". Aucune des personnes sollicitées, pourtant toutes âgées de moins de 30 ans, ne connaissaient l'application.

Ces dernières ont apprécié leur expérience sur ID. Outre la créativité et l'aspect social du réseau évoqués précédemment, elles plébiscitent le fait que l'application ne comporte aucune publicité. Pour le moment en tout cas. Par ailleurs, sur ID, les likes et les commentaires publics n'existent pas, ce qui suggère une expérience moins superficielle que chez ses concurrents. Les atouts d'ID sont nombreux mais ils sont un peu éclipsés par son manque de notoriété. Les 18 millions d'euros levés en novembre dernier sont censés permettre à l'application de conquérir de nouveaux utilisateurs.