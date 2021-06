Windows 11 : la nouvelle interface en vidéo

[WINDOWS 11] Nos confrères de The Verge ont publié une vidéo sur l'interface de Windows 11. Inspirée du projet Windows 10X, elle révèle une barre de tâches et un menu Démarrer revisités.

[Mise à jour le mercredi 16 juin 2021 à 21h01] Une vidéo de ce qui semble être le futur Windows 11 a été publiée sur Twitter par Tom Warren de The Verge (voir ci-dessous). Elle dévoile une version de développement du futur opus (Build 21996.1). Premier élément qui saute aux yeux : une barre de tâches centralisée ainsi qu'un menu Démarrer qui apparaît sous forme de fenêtre flottante au milieu de l'écran.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more

Si l'utilisateur souhaite revenir à l'ergonomie historique de Windows 10, il a la possibilité de replacer le bouton Démarrer et les icônes de la barre de tâches sur la gauche de l'écran, comme le montre la capture ci-dessous, également publiée par Tom Warren sur Twitter. Viennent s'incruster dans le menu Démarrer des icônes transparentes qui pourront, comme d'habitude, être épinglées en fonction des choix de l'utilisateur. Quant aux tuiles applicatives animées auxquelles nous avait habitués Windows 10, elles ont disparu. Dans la barre de tâches, un bouton Widgets fait son apparition. Il donne accès à une interface où intégrer les widgets applicatifs de son choix pour accéder aux flux d'informations correspondants (actualités, météo, bourse...).

Windows 11 donne la possibilité de revenir à un écran d'accueil sur le modèle de Windows 10. © Tom Warren

"La structure ressemble à celle de la variante Windows 10X, finalement abonnée par Microsoft (qui devait équiper de futurs terminaux à double écran rabattable, ndlr)", indique Mary Jo Foley. Selon l'experte de Microsoft, Windows 11 sera livré aux partenaires OEM de l'éditeur ce mois-ci ou le mois prochain en vue de l'intégrer à leur future ligne de PC et tablettes, puis il sera diffusé auprès du grand public à l'autonome.

La version de développement dont est issue la vidéo mentionne "Windows 11 Pro", mais également "Windows Feature Experience Pack 321.14700.0.3". Une brique qui pourrait être utilisée par Microsoft pour délivrer et mettre à jour les composants et applications de Windows 11 indépendamment du noyau de l'OS qui resterait celui de Windows 10. Toujours d'après Mary Jo Foley, Microsoft va d'ailleurs continuer à supporter Windows 10 et prévoit en parallèle une mise à jour de celui-ci, comme chaque année à l'autonome (mise à jour 21H2). Enfin, comme le groupe s'y était engagé lors de sa sortie, Windows 10 sera supporté jusqu'en 2025. Sachant qu'à destination des entreprise, un canal de maintenance à long terme (LTSC) sera proposé pour un support jusqu'en 2030.

Microsoft a annoncé la tenue d'une conférence en ligne le 24 juin 2021 pour présenter "la prochaine étape de Windows". L'éditeur a égrainé plusieurs petits indices pour laisser penser qu'il lèvera le voile à cette occasion sur Windows 11. Sur la page d'annonce de l'événement, la lumière portée sur le sol depuis la fenêtre du logo de Windows est uniquement découpée verticalement. Le montant coupant la fenêtre horizontalement n'apparaît pas (voir tweet ci-dessous). Résultat : La lumière forme clairement deux barres, évoquant le chiffre 11. Autre indice : la conférence débutera à 11 heure du matin, heure de la côte Est des Etats-Unis (soit à 17 heures, heure française).

Windows 11 pourrait correspondre à la seconde mise à jour annuelle de Windows pour 2021 (nom de code : 21h2). Microsoft a officiellement lancé la première (21h1) le 18 mai dernier. Baptisée Windows 10 May 2021 Update, il s'agit d'une version mineure sans évolution significative. Parallèlement, le groupe n'a pas diffusé de nouvelle bêta de la seconde mise à jour 2021 depuis le 26 mai dernier (et ce, après en avoir livré six d'affilée en un mois). Microsoft souhaiterait-il ménager ses bêtatesteurs en vue de jouer sur l'effet de surprise le 24 juin ? De là à le penser, il n'y a qu'un pas. Si Windows 11 correspond bel et bien à la seconde mise à jour annuelle de Windows, il sera alors probablement lancé en septembre ou octobre prochain, date à laquelle sort chaque année cet opus. Selon Bloomberg, une préversion de la nouvelle édition sera proposée dans la foulée de l'événement du 24 juin.

Looking forward to June 24th, hope you'll join us! #MicrosoftEvent

Autre indice, Microsoft a mis en ligne dans la foulée sur Youtube une vidéo de teasing toujours en amont de sa conférence du 24 juin prochain. Elle reprend les sons de démarrage de Windows 95, Windows XP et Windows 7. Le tout ralenti à 4000%. Evidemment, le message est clair : le groupe entend dévoiler la suite de l'histoire. Avec pour objectif de livrer un nouvel indice sur la version qui sera présentée le 24 juin : la vidéo dure très exactement 11 minutes.

Quel sera le concept de Windows 11 ?

Windows 11 pourrait introduire une refonte de l'interface graphique de l'OS de Microsoft. Nom de code : Sun Valley. L'expert de Microsoft Mary Jo Foley de Zdnet.com confirme l'existence de cette initiative ainsi que le projet du groupe de lancer un nouveau Windows. Dévoilée par Windows Central en octobre 2020, la nouvelle interface va introduire une barre de tâches et un gestionnaire de notifications revisités. Mais surtout un nouveau menu Démarrer qui pourrait inaugurer la recherche unifiée de Microsoft 365- combinant les moteurs de recherche de Windows, de Bing et de Microsoft 365 (ex-Office 365).

"Le nouveau logiciel intégrera des moyens de créer plus facilement des connexions entre les utilisateurs et les communautés qui les intéressent", confie un porte-parole de Microsoft à Bloomberg. Pour les spécialistes de Microsoft Paul Thurrott et Leo Laporte, cette vision pourrait se traduire par l'intégration de Teams à Windows. Une piste qui semble d'autant plus crédible qu'une nouvelle version de la messagerie collaborative de Microsoft serait en préparation.

Le 25 mai dernier lors de la Build, la conférence de Microsoft à destination de ses partenaires, le CEO du groupe, Satya Nadella, avait évoqué la tenue d'un nouvel événement ("bientôt") pour présenter ce qu'il a appelé "la prochaine génération de Windows". On en connait désormais la date : le 24 juin 2021. "Il s'agit de la mise à jour la plus importante de Windows de la dernière décennie", at-t-il ajouté avant de préciser avoir pris sous son aile ce projet pendant plusieurs mois.

Quelles seront les nouveautés de Windows 11 ?

Windows 11 fera la part belle aux évolutions envisagées pour Windows 10X. Destiné au départ à des terminaux à double écran tactile rabattable qui seraient sortis en 2022, Microsoft a finalement annoncé l'annulation de cette stratégie produits. Dans un post publié le 18 mai, le groupe indique "vouloir accélérer l'intégration de la technologie 10X à d'autres parties de Windows et d'autres produits". Et John Cable, vice-président program management Windows Servicing et Delivery de préciser : "Une partie (de 10X, ndlr) se reflète déjà dans les bêtas de Windows, par exemple la nouvelle technologie de container d'application que nous sommes en train d'intégrer à Microsoft Defender Application Guard, ainsi qu'une expérience de saisie vocale améliorée et un clavier tactile modernisé avec un dimensionnement des touches, des sons, des couleurs, et des animations optimisées."

Quel serait le rôle de ces containers logiciels ? Ils ont initialement pour but de faire tourner les logiciels Windows d'ancienne génération (Win32), encore très nombreux, sur les terminaux ARM, des appareils à la fois plus légers, moins énergivores et souvent moins chers. L'objectif de Microsoft serait ainsi de relancer, en lien avec ses partenaires constructeurs, un mouvement en faveur de device d'entrée de gamme capables de concurrencer les Chromebooks. La nouvelle version de Teams en préparation serait d'ailleurs conçue pour ce type d'appareils de faibles capacités. Certes, une version de Windows 10 pour ARM existe déjà, mais les fabricants n'ont pas suivi et ne proposent pas de produits dans cette configuration.

Windows 11 : quel changement pour les développeurs ?

Microsoft planche sur une solution visant à réconcilier sa technologie applicative d'ancienne génération (Win32), qui était celle de Windows 7, avec Universal Windows Platform (UWP), introduit avec Windows 8. Baptisée Project Reunion, elle équipe Win32 d'API permettant de réutiliser des développements réalisés dans ce mode au sein des applications modernes UWP sans avoir à recoder. Une annonce d'emploi publiée le 12 mai sur le site de Microsoft confirme l'intention du groupe d'intégrer Project Reunion à l'occasion de la refonte de l'interface graphique de Windows.

En ligne avec cette stratégie, Windows 11 devrait intégrer un nouveau Store d'applications, dixit Zac Bowden dans Windows Central. Aux côtés d'une interface graphique refondue, la marketplace devrait voir évoluer son mode de soumission. Selon Zac Bowden, les développeurs d'applications Win32 ne seront plus tenus de soumettre leur logiciel sous forme de package MSIX, ni d'utiliser le système de mise à jour et la plateforme de gestion commerciale de Microsoft. Ils auraient également la possibilité de recourir dans leur app à des plateformes d'e-commerce de tiers, mais aussi d'héberger leurs logiciels et mises à jour sur leur propre réseau de diffusion de contenu (CDN).

Quel sera le prix de Windows 11 ?

Pour la première fois avec Windows 10, Microsoft avait introduit la possibilité de migrer gratuitement vers la nouvelle version depuis des terminaux Windows 7 compatibles. Il serait logique que l'éditeur adopte la même stratégie avec Windows 11. Reste à savoir quelle sera la configuration matérielle minimale requise pour faire tourner la nouvelle version.

Dans la droite ligne de Windows 10, Windows 11 devrait être proposé sous la forme d'une mise à jour aux possesseurs de terminaux Windows. Seule condition : posséder un appareil Windows 10 avec les caractéristiques nécessaires. Microsoft pourrait également mettre à disposition un assistant de mise à jour comme il l'a fait avec Windows 10 pour les utilisateurs de Windows 7. Enfin, Windows 11 devrait pouvoir être téléchargeable sous la forme d'une image ISO permettant de l'installer depuis un support externe (CD, DVD, ou clé USB).