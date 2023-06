BonjourCyber lève 1 million d'euros pour son offre cyber à destination des PME et ETI

La start-up a séduit le business angel Pascal Teurquetil. Objectif : recruter et étoffer son offre avec de l'IA.

BonjourCyber annonce ce lundi 26 juin une levée de 1 million d'euros. Cette levée est le fait d'un unique business angel, Pascal Teurquetil, président du groupe Intuitis, spécialisé dans les radiateurs, en particulier connectés, il est également président de Glen Dimplex Holding France.

Fondée en 2022 par Farid Lahlou, Yann Repérant et Renaud Granier, désormais respectivement CEO, CTO et COO, BonjourCyber s'est donné pour mission d'accompagner les PME et les ETI face au défi de la cybersécurité. Ces entreprises se trouvent régulièrement démunies face à ces enjeux et ne possèdent pas forcément le personnel qualifié pour les orienter.

Pour répondre aux besoins de cette clientèle bien spécifique, BonjourCyber s'est dotée de trois services différents et complémentaires. Pour commencer, BonjourPhishing permet de faire une simulation de phishing, également accompagnée d'une formation sur les risques que représente ce type de cyberattaque. Le deuxième service, baptisé BonjourBackup, permet aux PME de sauvegarder quotidiennement leurs fichiers dans le cloud. Ainsi, en cas de cyberattaque, la PME cliente peut utiliser ces sauvegardes pour continuer ses activités et éviter la paralysie. Avec le troisième service, HackMeIfYouCan, la red team de BonjourCyber teste les défenses de la PME cliente, permettant ainsi d'en révéler les failles qu'elle pourra combler.

BonjourCyber propose également une assistance en cas de cyberattaque. Ses équipes aident alors la PME victime en analysant l'accident, en l'aidant à combattre l'attaque et à accomplir son PRA (plan de reprise d'activité) pour qu'elle puisse traverser la crise de la meilleure façon.

Atteindre la taille critique

Pour Farid Lahlou, "l'objectif de cette levée est que nous atteignions une taille critique qui nous permettra d'être plus larges dans nos choix de marché. Nous allons donc procéder à des recrutements. Une première partie concernera le secteur technologique de BonjourCyber pour améliorer nos services existants, et en développer un nouveau, lié à l'IA. L'autre partie des recrutements concernera le secteur commercial. En agrandissant nos effectifs de commerciaux, nous pourrons toucher plus de clients. Actuellement nous sommes 10, nous voulons avoir monté nos effectifs à 30 collaborateurs avant la fin de l'année, et nous souhaitons atteindre la cinquantaine d'employés dans 24 mois".