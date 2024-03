Docent lève 5 millions d'euros pour sa marketplace d'œuvres d'art

Cette start-up française souhaite démocratiser les acquisitions d'œuvres d'art en favorisant la découverte de "nouveaux horizons artistiques".

Créée en 2020, la start-up française Docent fait en sorte que l'acquisition d'œuvres d'art ne soit plus uniquement réservée aux collectionneurs, en connectant les artistes avec un large panel de potentiels acheteurs, du néophyte au féru d'art contemporain. Elle annonce ce 13 mars lever 5 millions d'euros auprès de Polytechnique Ventures, BPI ICC et Point72 Ventures. Quelques business angels ont également pris part au tour de table, dont le footballeur Raphaël Varane.

La présence de ce dernier ne doit rien au hasard d'après Hélène Nguyen-Ban, cofondatrice de Docent : "Raphël Varane incarne parfaitement notre projet. Il montre que ce n'est pas parce qu'on est footballeur qu'on ne peut pas s'intéresser à l'art. Surtout, il parle à une audience à laquelle l'art contemporain ne parle pas aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on recherche : on ne souhaite pas s'adresser seulement à une petite bulle de collectionneurs ".

Un peu moins de quatre ans après sa création, Docent est parvenu à rassembler 150 galeries, réparties sur 30 pays et 5 continents, et 20 000 œuvres signées par 2 000 artistes, eux aussi provenant des quatre coins du globe. "Notre but c'est vraiment de démultiplier les découvertes", explique Hélène Nguyen-Ban. " On sait très bien que l'art s'expérimente sans doute mieux dans la vie réelle et on ne veut évidemment pas changer cela. Mais tout le monde n'a pas la chance de faire le tour du monde. L'idée, c'est qu'un acheteur ne se limite pas à une zone géographique et puisse découvrir d'autres œuvres que celles qui se trouvent dans une galerie proche de son lieu de résidence".

Des œuvres à partir de 500 euros

Pour faire découvrir "de nouveaux horizons artistiques" aux utilisateurs de sa plateforme, la start-up utilise l'intelligence artificielle pour leur recommander des œuvres de la façon suivante : "On leur présente six œuvres par jour. Deux d'entre elles sont en parfait accord avec leur sensibilité artistique, deux autres sont à moitié compatibles avec leurs goûts et les deux dernières ne sont pas du tout alignées avec leurs préférences". Toujours dans une même logique, celle "d'encourager à la découverte en n'enfermant pas les utilisateurs dans un périmètre de goût".

Les prix des œuvres, fixés par les galeries partenaires, varient de 500 à 500 000 euros et Docent récupère une commission sur les transactions. La levée de fonds permettra à l'entreprise "de développer la plateforme" et "d'accélérer sur le go to market". Pour cela, des recrutements sont prévus, notamment pour renforcer l'équipe managériale.