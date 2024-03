Gamestream lève 4,5 millions d'euros pour développer sa solution de cloud gaming

Cette start-up française propose un catalogue de jeux vidéo composé de plus de 300 licences, accessible depuis tous les appareils avec une simple connexion Internet.

Un Netflix des jeux vidéo. Voilà comment on pourrait définir Gamestream, start-up française qui a développé un catalogue de jeux vidéo en cloud gaming. Elle annonce ce 14 mars lever 4,5 millions d'euros auprès d'Audacia et de BPIfrance. Un financement qui doit permettre à l'entreprise fondée en 2019 de renforcer sa présence à l'international et notamment dans les pays émergents, avec comme objectif de continuer à démocratiser la pratique des jeux vidéo.

Gamestream, qui revendique la position de leader mondial sur le marché du cloud gaming BtoB, s'appuie sur des opérateurs télécoms qui distribuent à leurs clients son catalogue de jeux vidéo. La start-up fournit sa technologie de streaming et ses serveurs. Ces opérateurs jouent ensuite le rôle d'intermédiaire, grâce notamment à leur "puissance de distribution et à la qualité de leur réseau", assure Lionel Adam, directeur adjoint de Gamestream.

Les clients des opérateurs télécoms partenaires de Gamestream ont alors accès à un catalogue de jeux vidéo via un abonnement unique qui s'élève à dix euros par mois. Une seule condition est requise : avoir une connexion Internet pour jouer en streaming à partir de n'importe quel appareil (ordinateur, tablette, smartphone ou télé connectée). "La promesse du cloud gaming c'est de pouvoir jouer à partir de n'importe quel écran sans avoir besoin de posséder une console. C'est un marché en pleine progression qui pourrait passer de 2,38 milliards de dollars en 2022 à près de 9 milliards de dollars en 2025", avance Lionel Adam.

La priorité donnée aux pays émergents

Pour développer son catalogue de jeux vidéo, Gamestream collabore avec une cinquantaine d'éditeurs, ce qui lui permet de proposer plus de 300 licences, dont les célèbres Lords of the Fallen ou encore Ghostrunner. "On essaie de proposer un catalogue varié qui s'adresse à tous les membres d'une famille, aussi bien les enfants que les adultes", explique Lionel Adam.

La plateforme de cloud gaming est déployée en France, via Bouygues Telecom, mais aussi dans d'autres pays européens, au Moyen-Orient et en Asie grâce notamment à ses partenariats avec l'opérateur slovène Telekom Slovenije, l'opérateur émirati e& et l'opérateur indonésien Telkom Indonesia. Gamestream vient également de s'associer avec l'opérateur indien Reliance Jio, ce qui lui ouvre les portes d'un marché "de 800 millions de potentiels abonnés".

A l'image de ce dernier partenariat, la start-up veut profiter de sa levée de fonds pour renforcer sa présence à l'international, et notamment en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. "On vise les pays émergents car le marché du jeu vidéo y est peu développé. Une partie importante de la population n'a pas accès au matériel nécessaire pour jouer car il est trop cher. En Europe et en Amérique du Nord, le taux d'équipement est très fort, les joueurs ont des réflexes bien ancrés donc il est plus difficile de transformer les usages", constate Lionel Adam. Outre le développement à l'international, ce nouveau financement devra permettre à Gamestream d'enrichir son catalogue de jeux vidéo avec l'obtention de nouvelles licences.