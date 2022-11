Exclusif : la carte des 50 data centers d'Ile-de-France

La région regroupe les centres de données parmi les plus puissants en Europe. AWS, Microsoft, Google et Oracle y ont implanté leur cloud respectif.

L'Île-de-France regroupe plus de 50 data centers opérés par une trentaine de fournisseurs de services informatiques. C'est la conclusion d'une étude menée par le JDN en septembre et octobre 2022. Unique en Europe, la densité de population de la région, qui atteint plus de 1 000 habitants au km² (pour plus de 12 millions d'habitants), et son caractère central sur le Vieux continent en font un lieu propice à l'implantation de centres de données. Ce n'est pas un hasard si le nord de la petite couronne parisienne, où la densité de ces infrastructure IT est la plus forte, a été baptisée la Data centers Valley.

L'activité est en plein développement. Des data centers géants, affichant des puissances jamais atteintes dans la région, sont en cours de construction. Le premier d'entre eux est érigé par l'américain CloudHQ aux Lisses. Une commune située à trente kilomètres au sud-est de Paris dans le département de l'Essonne. Avec 24 salles informatiques prévues (totalisant 66 000 m²), il atteindra une puissance de 148,8 mégawatts (MWth). Juste derrière vient le projet d'Equinix à Argenteuil dans le Val-d'Oise. La société compte y ériger un centre de données d'une puissance de 140 mégawatts.

Le secteur est porté par une digitalisation en pleine explosion. Parmi les principaux clients des data centers d'Ile-de-France figurent les géants du cloud américain que sont Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud ou Oracle. Les quatre acteurs ont chacun déployés une région cloud en Ile-de-France en investissant les centres de données locaux de nombreux fournisseurs : Colt, Cyrus One, Data4, Digital Reality, Global Switch, Interxion, Scaleway (lire l'article : La carte des data centers des clouds américains en France).