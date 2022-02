Lidl smart home : avec son bracelet, la marque se met au sport

[LIDL SMART HOME] L'enseigne s'est lancée le 1er février 2021 dans la domotique avec des produits à prix cassés pour séduire les consommateurs et faire face à la concurrence dans le secteur. Après la maison, elle s'attaque au fitness.

[Mis à jour le 7 février 2022 à 18h02] Lidl Smart Home sort des frontières de la maison : l'enseigne commercialise depuis ce lundi 7 février un bracelet connecté dédié au fitness au prix de 22,99 euros. Sa particularité : il s'adapte à n'importe quel smartphone de marque Apple ou sous exploitation Android. Fabriqué sous sa marque SilverCrest, ce bracelet permet de mesurer son pouls au poignet, de suivre la qualité et la durée de son sommeil ou encore d'afficher les appels, les SMS et les notifications de son smartphone. Garanti trois ans et disponible en deux coloris, ce bracelet se connecte en Bluetooth grâce à l'application Health For You.

Qu'est-ce que Lidl Smart Home ?

Lidl Smart Home est le nom de l'offre domotique proposée par l'enseigne d'origine allemande. Son objectif : proposer des objets connectés à des prix défiant la concurrence dans ce domaine. Lidl a annoncé le 12 janvier 2021 sa volonté de se lancer dans la domotique en France et a mis sa gamme de produits sur le marché le 1er février 2021. Un espace smart home est désormais disponible dans ses quelque 1 550 magasins sur le territoire.

Un "cahier des charges a été établi et une équipe a été dédiée à ce projet afin de répondre aux différentes problématiques", indique Mehdi Houari, responsable du service Achats Non Food chez Lidl. Dans le secteur de la maison connectée, Lidl a une stratégie internationale. L'enseigne propose également ses produits en Allemagne, en Belgique, en Suisse, au Portugal et en Espagne.

"Depuis des années, chez Lidl, nous proposons des gammes de produits connectés (Monsieur Cuisine Connect, Health for you, montre connectée, écouteur Bluetooth, enceinte…). Ces articles ont connu un immense succès. C'est pour cela que naturellement nous avons emprunté le chemin de la domotique", explique Mehdi Houari.

Quels produits en France ?

En France, neuf produits domotiques sont proposés au total par Lidl, à savoir :

Une passerelle domotique à 19,99 euros

Une prise connectée à 9,99 euros

Un radiateur soufflant en céramique piloté via le Wifi à 39,99 euros

Une ampoule à LED à 7,99 euros

Une ampoule LED RGB à 9,99 euros

Un ruban lumineux en LED à fixer 17,99 euros

A compter du 1er mars 2021, les consommateurs français peuvent également acquérir :

Une multiprise avec 4 ports USB à 19,99 euros

Des appliques murales LED pour l'extérieur à 29,99 euros

Un kit de démarrage à 47,99 euros comprenant la box, la télécommande et trois ampoules.

Lidl étend sa gamme le 1er mars. © Lidl

Pour piloter ces objets, l'utilisateur doit nécessairement acheter la box de Lidl connectée en Wifi, au prix de 19,99 euros. Celle-ci, servant de passerelle, a une portée de 70 mètres dans la maison pour prendre en charge les objets connectés. A titre de comparaison, la box Enki de Leroy Merlin est commercialisée à 119 euros.

Il faut savoir que ces produits domotiques sont fabriqués en marque blanche en Chine, sous les marques Silvercrest et Livarno. Pour les concevoir, Lidl s'est appuyé sur la plateforme du chinois Tuya (lire notre article : Discret mais géant, le chinois Tuya règne sur 100 millions d'objets connectés).

Lidl n'en est pas à sa première expérience dans l'IoT : l'enseigne a déjà lancé une montre connectée, la Silvercrest SFW220, ou encore un robot de cuisine connecté, le Monsieur Cuisine Connect. "Le bilan est extrêmement positif, les ventes sont un véritable succès grâce à notre excellent rapport/prix", se réjouit-on chez Lidl.

L'utilisateur doit d'abord télécharger sur son smartphone l'application dédiée, appelée Lidl Home, pour synchroniser ses objets. Gratuite et disponible sous iOs et Android, celle-ci permet aux consommateurs de programmer des scénarii dans sa maison, comme la modification de la couleur des ampoules selon l'heure.

L'application se compose de trois onglets principaux : "Domicile", qui répertorie les objets connectés installés, "Contrôle", pour programmer des actions, et "Moi", où l'utilisateur peut retrouver son profil et déclencher la commande vocale. Les objets connectés Lidl peuvent en effet se contrôler par la voix.

Pour ceux qui ne veulent pas utiliser l'application, Lidl met à disposition avec la box une télécommande avec laquelle il est possible de modifier jusqu'à 25 éclairages différents. En résumé, pour faire fonctionner ses produits domotique, Lidl propose trois moyens de pilotage : l'application, la télécommande et la commande vocale.

Lidl Smart Home et Google Assistant

Pour assurer un contrôle par la voix, Lidl s'est associé avec Google. Ainsi, Google Assistant est l'assistant vocal des produits Lidl. Ce lien avec Google permettra également à Lidl d'avoir l'opportunité d'intégrer le protocole de communication CHIP quand il sortira.

Lidl Smart Home et Alexa

L'intégration d'Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, n'est pour l'heure pas évoquée. L'enseigne s'est pour le moment focalisée sur son partenariat avec Google Assistant.

Lidl Smart Home et Zigbee

Pour faire communiquer ses différents objets connectés, Lidl a choisi le protocole sans fil Zigbee 3.0. "Le protocole de connexion Zigbee 3.0 est un protocole simple qui fonctionne en réseau maillé. Le fait qu'il soit open source est un vrai plus car, en tant que fabricant, cela nous permet de diminuer les coûts de production et d'en faire bénéficier le client", souligne Mehdi Houari. Son avantage : rendre compatibles les objets domotiques Lidl avant d'autres produits sur le marché. Ainsi, Lidl Smart Home est compatible avec Philips Hue, Jeedom, eedomus, Osram Lightify ou encore Smart Life.