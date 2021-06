HarmonyOS : le nouveau système d'exploitation IoT de Huawei

Le géant chinois des télécommunications concurrence Google et Apple avec son propre système d'exploitation, présenté ce mercredi 2 juin et imaginé pour des usages IoT à grande échelle.

[Mis à jour le mercredi 2 juin 2021 à 15h45] C'est officiel, Huawei possède son propre système d'exploitation. Le géant chinois a présenté ce mercredi 2 juin son fonctionnement et les premiers produits qui l'intègrent afin de remplacer Android sur le marché. Ce nouveau système d'exploitation se retrouve au coeur de la stratégie 1+8+N de la marque, qui visait à réunir autour de ses smartphones ses écosystèmes d'objets connectés et de produits conçus avec ses partenaires.

Qu'est-ce que HarmonyOS ?

HarmonyOS (Hóngméng OS, en chinois) est le nom du système d'exploitation créé par Huawei pour son écosystème d'objets connectés et de smartphones. A l'origine, il était dédié aux objets connectés seulement, mais il a été étendu aux smartphones à la suite des sanctions américaines qui empêchent le groupe de bénéficier des services de Google sur ses smartphones. HarmonyOS se veut ainsi une alternative à Android et iOS. Il permet à Huawei de conserver la maîtrise hardware et software de ses produits.

Le projet d'HarmonyOS a été dévoilé le 9 août 2019 et implémenté dans les objets connectés de la marque (smart TV, montres, micro-ondes) en septembre 2019 pour le marché chinois. Huawei a ensuite annoncé étendre son OS aux smartphones en septembre 2020. Cela a été chose faite en version bêta en décembre de la même année. Le géant chinois des télécommunications Huawei a confirmé au média chinois Global Times qu'il lancerait officiellement son nouveau système d'exploitation HarmonyOS pour smartphones le mercredi 2 juin 2021 lors d'une conférence de présentation, pendant laquelle de nouveaux produits devraient aussi être dévoilés. Plus de 300 millions d'appareils devraient être équipés avant la fin de l'année 2021, "dont 200 millions de smartphones", a indiqué Chenglu Wang, président de CBG Software chez Huawei Consumer Business Group.

Quels smartphones compatibles avec HarmonyOS ?

HarmonyOS est conçu avant tout pour les produits Huawei. Le P50 sera le premier smartphone à être vendu directement avec HarmonyOS. Il devrait être suivi par les P40 et Mate 30. Huawei a indiqué vouloir déployer rapidement HarmonyOS sur un maximum de smartphones. Mais le système d'exploitation ne se limitera pas à sa marque fondatrice. L'objectif de Huawei est de séduire les autres fabricants pour démocratiser son système. Oneplus s'est montré intéressé. Meizu a quant à lui annoncé vouloir utiliser HarmonyOS, mais pour un objet connecté dédié à la maison et non pour l'un de ses smartphones.

HarmonyOS P30 Pro

Le P30 Pro ferait partie des smartphones prioritaires pour la mise à jour HarmonyOS. C'est ce qu'a révélé une capture d'écran de l'application HiSuite.

HarmonyOS MatePad 11 et MatePad Pro

Lors de sa conférence de présentation le 2 juin 2021, Huawei a dévoilé les premières tablettes sous HarmonyOS : il s'agit des MatePad 1 et MatePad Pro. Celles-ci sont accompagnées du M-Pen, le stylet tactile de Huawei. Huawei a indiqué que le MatePad Pro serait disponible en Europe dès le 13 juin 2021 au prix de 800 euros.

HarmonyOS dans l'IoT

HarmonyOS a été créé avant tout pour unifier le fonctionnement des objets connectés de la marque dans sa stratégie AIoT. Les équipes de la marque développent ce système d'exploitation IoT depuis 2019. Il est été utilisé dans les montres, les ordinateurs portables et les appareils ménagers Huawei. Le fabricant chinois d'appareils électroménagers Midea Group a fait part de son intérêt pour utiliser HarmonyOS dans tous ses produits, soit 200 variétés d'appareils.