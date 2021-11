Enki : une nouvelle box chez Leroy Merlin, dédiée à l'éclairage

[ENKI] L'enseigne française présente ce mardi 16 novembre une passerelle dédiée à l'éclairage connecté pour démocratiser encore davantage cet usage domotique auprès des consommateurs.

[Mis à jour le mardi 16 novembre à 8h] Les aficionados des produits Leroy Merlin ont vu apparaître chez l'enseigne de bricolage un petit boîtier de 14,6 cm de large. Il s'agit d'Enki Connect, la nouvelle box domotique de Leroy Merlin. Par rapport à sa grande sœur Enki, cette box a une particularité : elle est dédiée à l'éclairage connecté.

Enki Connect permet donc de piloter les six références de la gamme d'ampoules connectées Lexman, la marque de Leroy Merlin lancée en octobre 2020 (lire notre article Leroy Merlin se lance dans la vente d'objets connectés sous sa marque), mais aussi toutes les ampoules connectées des marques partenaires de l'application. "L'éclairage est le premier usage smart home testé par les consommateurs, un client sur deux d'Enki possède une ampoule connectée", souligne Laurent Glaser, directeur stratégie et prospective maison connectée chez Leroy Merlin, certain que la demande va encore s'accroître grâce à la facilité de programmation via l'application.

L'intérêt de l'éclairage connecté est triple, met-il en avant : il permet de créer des ambiances lumineuses pour personnaliser sa maison et y accroître son confort, mais il a surtout un rôle majeur de sécurité en simulant une présence, "une solution plus accessible que l'installation d'une alarme", et il permet des économies d'énergie grâce au contrôle à distance, un argument "essentiel dans cette période de hausse des coûts de l'énergie".

Les consommateurs n'ont qu'à brancher la box Enki Connect, la connecter au Wifi de leur domicile et l'ajouter dans l'application Enki pour piloter par smartphone, par télécommande ou à la voix le fonctionnement et la couleur de leurs ampoules (jusqu'à une vingtaine au total). Ces dernières communiquent en Zigbee, et intégreront par la suite le protocole Matter. Avec cette passerelle vendue 29,90 euros, contre 119 euros pour la box générale Enki, Leroy Merlin réaffirme sa volonté de démocratiser les objets connectés. D'autres offres verront le jour en 2022, qui "sera une année riche pour Enki".

Qu'est-ce que Enki ?

Enki est la solution domotique pour piloter sur place ou à distance les objets connectés de la smart home de l'enseigne française Leroy Merlin. L'application Enki a été lancée en mars 2017 et la box commercialisée à partir de mai 2018 sur le marché français. L'ensemble de la solution sera prochainement disponible en Espagne et en Italie. Développée en tant que solution agnostique, Enki intègre cinq protocoles de communication pour assurer l'interopérabilité des produits (le Wifi, le Bluetooth, EnOcean, DiO 433 MHz et le Zigbee).

Qu'est-ce que la box Enki ?

Pour pouvoir faire fonctionner et piloter l'ensemble des objets connectés, il est nécessaire d'installer la box Enki, qui sert de passerelle. La box, d'une dimension de 16 cm en hauteur, 20,6 cm en largeur et 21,8 cm en profondeur, contrôle et relie entre eux les équipements. Elle permet à l'utilisateur de programmer sur son smartphone, via l'application, des scénarii, par exemple entre ses volets roulants et ses luminaires. La box Enki est commercialisée à 119 euros chez Leroy Merlin, qui prévoit une remise en cas d'achats d'autres objets connectés.

Quelle est la portée de la box Enki ?

La portée de la box varie selon le protocole de communication utilisé par les objets connectés et la taille des murs. En Enocean, la distance de fonctionnement est de 20 à 30 mètres, quand elle est de 10 à 20 mètres pour les objets connectés en Zigbee. En revanche, le protocole DiO 433 MHz assure un fonctionnement entre la box et les appareils jusqu'à 50 mètres en champs libres.

Pour utiliser la solution, l'utilisateur doit télécharger sur son smartphone l'application gratuite Enki, disponible sur iOS et Android. Il doit ensuite entrer le numéro d'identification de sa box, connecter cette dernière à son réseau Wifi puis se rendre sur l'onglet "mes objets", afin de les appairer à la box. Leroy Merlin propose par ailleurs un service d'installation à domicile de la box Enki et de ses objets connectés par un expert à partir de 88 euros pour 2 heures.

L'application Enki

L'application est disponible sur iOS et Android. © Leroy Merlin

Disponible sur iOS et Android, l'application Enki permet à l'utilisateur de piloter depuis son smartphone des objets connectés de marques différentes. 450 objets connectés de 25 marques différentes sont compatibles. L'utilisateur peut notamment définir des zones pour la programmation de ses scénarii.

Connectée en Wifi, ou branchée en Ethernet, la box Enki traduit le langage de vos objets connectés pour les rendre pilotables. Elle intègre cinq protocoles de communication, à savoir le Wifi, le Bluetooth, EnOcean, DiO 433 MHz et le Zigbee.

Enki et Google Assistant

Avec Google Assistant, Enki a intégré la voix en juillet 2019. Leroy Merlin souhaitait donner la possibilité aux utilisateurs de piloter Enki selon l'interface de leur choix : l'application, un bouton, une télécommande et la voix. Enki peut fonctionner avec Google Home mais aussi sans, grâce à Google Assistant sur Android. Un utilisateur peut, par exemple, lancer un scénario chez lui à distance par la voix grâce à sa montre connectée.

Enki et Alexa

Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, a rejoint l'écosystème d'Enki en décembre 2019. La compatibilité d'Enki avec Alexa permet de piloter les scénarii Enki à la voix de deux manières :

Via les appareils Amazon Echo, Echo Dot, Echo Show et Fire TV avec Alexa

Via l'application mobile Amazon Alexa

Un utilisateur possédant une enceinte connectée Amazon Echo pourra par exemple préprogrammer une routine sur l'application mobile Amazon Alexa, pour lancer un enchaînement d'actions incluant des scénarii Enki. Les scénarii Enki incluant un objet de sécurité (sirène, alarme, etc.) ne peuvent en revanche pas se déclencher à la voix.

Les mises à jour se font automatiquement en ligne. L'utilisateur a la possibilité de lancer la mise à jour manuellement. Leroy Merlin a effectué une mise à jour d'Enki au mois de juin 2020 pour rendre accessibles de nouvelles fonctionnalités, comme la fonctionnalité lever/coucher du soleil, qui peut désormais être utilisée comme condition de scénario.

Enki et Somfy

Leroy Merlin s'est associé à Somfy et a intégré dans sa box Enki le module radio RTS de Somfy afin de pouvoir piloter l'ensemble des moteurs de stores, de portes et de volets roulants de ce dernier. Une cinquantaine de produits Somfy sont compatibles avec Enki.

Quels sont les produits compatibles avec Enki ?

Plus de 450 objets connectés de 25 marques différentes sont compatibles avec Enki, des ampoules Philips Hue aux radiateurs Sauter. Leroy Merlin a également conçu sa propre gamme d'ampoules connectées sous sa marque Lexman, commercialisées depuis octobre 2020. En 2018, Leroy Merlin s'est associé à HomeServe pour proposer à ses clients une assurance pour les objets connectés.