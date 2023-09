Fipto lève 13 millions d'euros pour simplifier les paiements internationaux BtoB via la blockchain

Également spécialisée dans la gestion de portefeuille crypto, la start-up va profiter de cette levée de fonds pour accélérer son développement commercial.

Les bonnes nouvelles s'enchainent pour Fipto. Quelque mois après son enregistrement en tant que PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) auprès de l'AMF, cette start-up spécialisée dans les paiements internationaux BtoB annonce ce 14 septembre lever 13 millions d'euros (plus 2 millions d'euros en dette). Les investisseurs se nomment Serena et Motier Ventures.

Cette levée de fonds va permettre à Fipto de poursuivre le développement de sa plateforme qui propose aux entreprises deux services. Le premier offre la possibilité d'effectuer des paiements internationaux de manière instantanée et sécurisée, grâce à la technologie blockchain. En effet, Fipto met à disposition des entreprises qui veulent réaliser un paiement à l'étranger un portefeuille en monnaie numérique. L'entreprise bénéficiaire peut choisir de recevoir le paiement en cryptomonnaie ou en monnaie traditionnelle. Résultat : "Les transactions sont plus fluides. Le paiement est effectué en à peine 15 minutes, au lieu de 3-4 jours pour des corridors complexes", explique Patrick Mollard, CEO et cofondateur.

Le second service proposé par Fipto à ses clients est le suivant : une gestion de leur portefeuille en monnaie numérique. Les clients sont généralement "des entreprises du CAC 40" qui se lancent tour à tour dans des projets blockchain. A noter que la plateforme développée par Fipto est compatible avec les principales monnaies numériques telles que l'USDC, USDT, ETH et BTC.

La levée de fonds permettra également à la start-up créée en mars 2022 "d'accélérer le développement commercial en Europe et de préparer le cadre réglementaire des Etats-Unis pour se lancer sur le marché américain en 2024". Mais ces objectifs seront toujours guidés par la même priorité : "Pour nous, le plus important, c'est de garantir à nos clients un maximum de sécurité et de conformité", rappelle Patrick Mollard.