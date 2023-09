20 start-up qui font fureur sur LinkedIn

Le réseau social désigne "les 20 start-up les plus prometteuses de France". Celles-ci sont pour la plupart spécialisées dans la transition écologique et/ou les services financiers.

Les jeunes pousses écolos et les fintechs ont la cote. C'est en tout cas ce qu'affirme LinkedIn dans un classement dévoilant les 20 start-up "les plus prometteuses" de France publié ce 27 septembre. Dans ce classement, le secteur de la transition écologique place neuf représentants. Celui des banques et assurances cinq, dont deux sur le podium. A noter que 85% des start-up font leur entrée dans le classement pour la première fois.

LinkedIn s'est appuyé sur quatre critères pour établir ce classement : la croissance des effectifs, le niveau d'intérêt des personnes en recherche de poste, les interactions des membres avec l'entreprise et ses employés, ainsi que la capacité à attirer des talents.

Les 20 start-up les plus dynamiques et attractives selon LinkedIn. © LinkedIn

En tête du classement, Green Got illustre à la fois la domination des greentechs et celle des fintechs. En effet, cette banque en ligne investit l'argent de ses clients dans des projets qui favorisent exclusivement la transition écologique. Classée deuxième, la fintech Pennylane propose une plateforme de gestion financière et comptable tandis que Moka.care, troisième, accompagne les entreprises qui souhaitent prendre soin de la santé mentale de leurs salariés.

Autre tendance notable, la fashion tech française semble à la mode. En effet, Wethenew, marketplace de sneakers en édition limitée, se positionne à la 10e place et From Future, fabricant de vêtements à partir de matières naturelles et nobles, arrive 14e.