Le Bitcoin Spot ETF, un changement de paradigme pour la crypto?

L'anticipation de l'introduction d'un Bitcoin Spot ETF par BlackRock, fait bondir les marchés crypto. Mais que signifierait concrètement l'arrivée de ce nouveau produit d'investissement ?

Les marchés crypto connaissent un regain d'optimisme en cette fin 2023. Le Bitcoin a ainsi progressé de près de 40% pour le mois d'octobre, dépassant allégrement le seuil des 30 000 dollars. Ce changement d'état d'esprit est lié à plusieurs facteurs, comme l'approche du prochain halving du Bitcoin, ou encore la fin du procès symbolique de Sam Bankman-Fried, le dirigeant déchu de FTX, jugé coupable de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui.

Mais la raison principale est à chercher ailleurs. Ces dernières semaines, une rumeur insistante annonce que la SEC, le gendarme financier américain, pourrait donner son aval à l'introduction d'un Bitcoin Spot ETF par plusieurs fonds d'investissements dont Blackrock, le plus important au monde. Jusqu'à présent, la SEC avait toujours rejeté les demandes d'ETF permettant une exposition directe au Bitcoin, citant notamment le fait que les marchés cryptos puissent être aisément manipulés.

Le fait que la SEC ait repoussé sa décision à plusieurs reprises depuis le mois d'août, plutôt que de donner une réponse négative comme à son habitude, pourrait en effet signifier un changement de ton en cours. La décision est désormais attendue pour le premier semestre 2024.

Ce nouveau produit financier pourrait ouvrir des perspectives inédites pour l'écosystème crypto dans son ensemble. "Il ne fait aucun doute que les mouvements récents sur le Bitcoin sont liés en grande partie à l'anticipation de cet ETF", explique Cyril Sabbagh, managing director chez Melanion Capital. A ce titre, il a conçu le premier ETF UCITS au monde sur la thématique Bitcoin et crypto.

Le report de la SEC s'est doublé plus récemment du dépôt par Blackrock d'une demande d'autorisation pour un ETF Spot Ethereum auprès de la SEC. Ce qui a fait rebondir l'Ether, à la traîne par rapport au Bitcoin ces derniers mois. "On pourrait assister à un vrai changement de paradigme", estime notre expert. "Le vrai changement a eu lieu en juin 2023, quand Blackrock a décidé de se lancer dans la course de l'ETF Spot Bitcoin. Et l'on sait qu'ils ne se lancent jamais au hasard. Sur un total de 176 dossiers d'ETF, il n'y a eu jusqu'à présent un seul refus. Ils ont fait une étude de marché précise, estimé qu'il existait une grosse probabilité d'être accepté, et que cela va être très rentable".

Vers un afflux massif de liquidités?

L'impact de ce Bitcoin Spot ETF en termes de flux financiers arrivant sur le marché serait colossal: Blackrock pèse plusieurs milliers de milliards de dollars. La dirigeante d'Ark Invest, Cathie Wood, a estimé récemment cet apport de liquidités à plus de 35 000 milliards de dollars. "Avec ce sésame, Blackrock va pouvoir proposer d'investir dans le Bitcoin à ses clients retail, les family office ou autres clients plus sophistiqués", explique Cyril Sabbagh. "De plus, l'ensemble des fonds d'investissement pourraient rejoindre le mouvement".

Pour le moment, la hausse des marchés est uniquement liée à l'anticipation de l'ETF, puisque Blackrock ne pourra commencer à acheter sur les marchés que lorsqu'il recevra les premières subscriptions de clients. L'apport de liquidités pourrait intervenir une fois l'autorisation donnée par la SEC. Cela bénéficierait à l'ensemble de l'écosystème crypto, et pourrait également contribuer à transformer la perception du Bitcoin en tant qu'actif d'investissement.

"Avant Blackrock, les assureurs et banques nous disaient, 'non, ça touche à la crypto'. Depuis, nous avons noté un net changement de discours de leur part", explique Cyril Sabbagh. Actuellement, il existe déja des ETF aux Etats-Unis, via lesquels il est possible de miser sur le Bitcoin. Mais ces derniers reposent sur des futures. Le premier ETF Futures Bitcoin a été lancé au dernier trimestre 2021 par le Chicago Mercantile Exchange, une bourse régulée. En revanche, il n'existe actuellement pas de bourse régulée sur laquelle le bitcoin est côté (contrairement au produit Futures qui permet d'investir sur tout type d'actifs), ce qui explique en grande partie le temps pris par la SEC pour se positionner.

"Les candidats sont obligés d'être inventifs pour convaincre la SEC que leur produit tient la route", explique Cyril Sabbagh. Contrairement aux ETF basés sur des produits dérivés, un Spot ETF offrirait ainsi pour la première fois, la possibilité d'être exposé de manière totalement directe au Bitcoin. Ces développements pourraient également pousser les législateurs américains et européens à accélérer la cadence pour mettre en place des réglementations mieux adaptées à la crypto.

Certains analystes viennent toutefois tempérer l'enthousiasme généralisé. JP Morgan a ainsi publié récemment une note dans laquelle elle se montre sceptique sur l'impact sur les prix des cryptos. Au lieu de l'entrée de nouveaux capitaux dans le secteur des cryptomonnaies, estiment les analystes de JP Morgan, il est plus probable que le capital existant se déplace des produits Bitcoin actuels tels que le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), les ETFs sur les futures du Bitcoin et les entreprises de minage cotées.

Et en Europe?

Le Bitcoin Spot ETF sera limité aux investisseurs américains, même s'il serait possible pour des étrangers d'y accéder en passant par certains intermédiaires. Il semble improbable qu'un tel produit financier soit introduit en Europe dans un futur proche, essentiellement pour des questions règlementaires. "La réglementation des ETF est plus conservatrice que celle des Etats-Unis", explique Cyril Sabbagh. "Lorsqu'on souhaite lancer un ETF destiné au grand public en Europe, il doit répondre à certaines contraintes, notamment celles imposées par la norme UCITS, qui inclut des exigences spécifiques, telles que l'investissement dans des instruments financiers régulés et la diversification des actifs".

Des conditions difficiles à réunir dans les conditions actuelles, le Bitcoin n'étant pas un instrument financier régulé. Et dans le cas où il constituerait le seul actif de l'ETF, ce dernier ne serait pas considéré comme diversifié. "Un ETF Bitcoin pourrait éventuellement être envisagé à travers des comptes-titres, en passant par une banque luxembourgeoise, par exemple", explique Cyril Sabbagh.

C'est pour s'adapter à ces limitations que Melanion Capital a décidé de se concentrer sur les actions de l'écosystème crypto plutôt que directement sur le Bitcoin. Grâce à cette stratégie, son ETF a reçu l'approbation de l'AMF et a été lancé sur les bourses d'Euronext à Paris, Milan et Amsterdam. Il s'agit de l'équivalent le plus proche d'un ETF Spot Bitcoin pour le grand public en Europe. L'ETF investit dans divers composants de l'écosystème crypto, incluant la technologie blockchain, les mineurs de Bitcoin, et des entreprises liées à la crypto et à la finance, comme Microstrategy et Coinbase.