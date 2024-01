Meria lance une app mobile et parie sur une année 2024 faste pour les cryptos

L'application de la plateforme d'investissement crypto Meria, cofondée par Owen Simonin (Hasheur) et Thibaut Boutrou, sort ce 29 janvier.

La plateforme d'investissement en cryptomonnaies Meria, cofondée en 2017 par Thibaut Boutrou, Laurent Graziani et Owen Simonin, plus connu sous le nom de Hasheur, fait figure de pionnière en France. En ce début d'année 2024, elle marque une nouvelle étape de son développement avec le lancement de son application mobile ce 29 janvier (disponible sur l'App Store et sur le Play Store).

"C'était demandé par 65% de nos utilisateurs", explique Owen Simonin au Journal du Net. "On était longtemps partis du fait que la finance se faisait sur ordinateur, mais ce n'est pas le cas, et encore moins dans les cryptomonnaies : aujourd'hui, la majorité des flux financiers passe par le mobile".

Comme l'explique Thibaut Boutrou, COO de Meria, près de la moitié des utilisateurs de la plateforme effectuaient déja des opérations sur mobile, via les navigateurs. Avec la mise en place de l'application, Meria propose désormais une expérience utilisateur améliorée.

"L'application se distingue notamment par son système de notifications, qui permet aux utilisateurs de recevoir des informations en temps réel et d'être bien plus réactifs qu'avec des mails", explique Thibaut Boutrou au Journal du Net. "On constate aujourd'hui que beaucoup de personnes utilisent des services financiers uniquement sur mobile, et nous espérons ainsi pouvoir attirer de nouveaux clients".

Une expertise financière et technique

Outre des offres permettant d'investir sur une cinquantaine de cryptomonnaies et de bénéficier de rendements sur celles-ci, Meria propose également une expertise technique, avec une gestion active de validateurs pour assurer le fonctionnement optimal des réseaux, sur une trentaine de blockchains.

L'entreprise basée à Metz revendique à ce jour près de 100 000 clients, présentant divers types de profils, et gère plus de 200 millions d'euros pour le compte de ces derniers. La plateforme propose divers types d'offres en fonction des connaissances des utilisateurs en matière d'investissement crypto. Les néophytes peuvent ainsi accéder à un parcours simplifié et faire appel à des conseillers. Les utilisateurs plus aguerris peuvent pour leur part interagir directement avec les validateurs de manière décentralisée.

"La philosophie de Meria repose sur l'adaptabilité, offrant des solutions à la fois centralisées et décentralisées, selon les besoins et l'évolution de l'investisseur", explique Thibaut Boutrou. "Notre mission est de rendre la crypto accessible à tous".

Comptant parmi les premières entreprises reconnues PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) par l'autorité des marchés financiers (AMF), Meria met en avant son ancienneté dans un secteur encore très jeune. Elle bénéficie aussi de l'exposition de son dirigeant, Hasheur, dont la chaîne Youtube dédiée aux crypto compte plus de 639 000 abonnés.

Le lancement de l'application sera suivi à la fin du mois de janvier d'une refonte du dashboard de la plateforme d'investissement. L'objectif est de proposer un parcours d'investissement encore plus simplifié, ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Une option permettant de mettre en place un DCA (dollar cost averaging, soit une stratégie à long terme, où un investisseur achète régulièrement de petites quantités d'un actif sur une période de temps, quel que soit le prix), ainsi qu'un nouveau produit "Bundle" permettant aux investisseur de choisir des packs d'actifs préselectionnés en fonction du risque qu'ils souhaitent prendre. "Les nouveaux utilisateurs sont souvent perdus face à la masse d'informations, avec un jargon crypto très compliqué", explique Thibaut Boutrou.

Le timing de la mise en place de ces fonctionnalités correspond à un choix stratégique, les dirigeants de Meria misant sur un retour du marché haussier en 2024. "On constate que le marché se caractérise par des cycles, et nous pensons que 2024 devrait être une bonne année après deux années plus complexes", explique Thibaut Boutrou. "2023 aura été une année de reconstruction, avec de la structuration et le nettoyage du marché, avec entre autres le procès lié à l'affaire FTX. Et il faut également tenir compte du halving, en avril 2024, ainsi que de la potentielle validation des Bitcoin Spot ETF. Ces évènements devraient mettre les projecteurs sur les crypto, ce qui se répercutera alors sur les cours des crypto".