Valérie Chavanne (IAB France) sera en direct sur le JDN, mercredi à 12h30

La vice-présidente du bureau français de l'Interactive Advertising Bureau viendra s'exprimer dans l'émission #Media sur le projet de régulation des cookies de la Commission européenne.

Valérie Chavanne, vice-présidente de l'Interactive Advertising Bureau (IAB) France sera la prochaine invitée de l'émission #Media réalisée avec CB News et diffusée en direct mercredi 18 janvier à 12h30. Elle viendra à s'exprimer sur le récent projet de régulation de la vie privée, dévoilé par la Commission européenne.

Dans son projet de règlement, Bruxelles veut imposer qu'un utilisateur dise avant toute installation d'un navigateur ou d'un logiciel s'il accepte ou refuse des cookies publicitaires. Un choix qui fait évidemment beaucoup parler au sein du monde de la publicité online. Valérie Chavanne reviendra également sur les derniers grands sujets du marché : taxe Youtube, polémiques sur la visibilité au sein des plateformes fermées...

Ancienne directrice des affaires juridiques et publiques de Yahoo, Valérie Chavanne vient de lancer sa propre structure, Legal Up Consulting, un cabinet juridique consacré aux secteurs du digital et des médias.