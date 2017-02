Smart city : voici les villes intelligentes de France

24 communes, métropoles et communautés d'agglomération françaises développent des services intelligents. Voici ce qu'elles font et qui pilote leurs projets.

[Mise à jour du 06/02/2017 à 17h11] Aix-en-Provence et Béthune ont signalé au JDN avoir récemment lancé des projets smart city. Ces deux communes figurent donc désormais sur notre carte des villes intelligentes de France.

83%. C'est la proportion de villes parmi les 24 smart cities françaises qui ont d'ores et déjà nommé un responsable pour piloter leur démarche globale de ville intelligente, soit 20 sur 24. Pour la grande majorité d'entre elles, la stratégie smart city est pilotée par leur métropole ou agglomération. Seules huit se concentrent sur leur propre commune, dont notamment Marseille et Paris. Dans les métropoles de Nantes, Saint-Etienne et Strasbourg ainsi que dans l'agglomération d'Angers, ce sont cependant des responsables de la capitale locale qui tiennent les rênes du projet global.

Quatre n'ont pour le moment pas de responsable smart city attitré : Béthune, Brest Métropole, Chartres et le Grand Dijon. Cela ne saurait tarder pour ce dernier, qui a lancé son projet smart city en décembre 2016 en annonçant sa volonté de mettre en œuvre une gestion centralisée et connectée de l'espace public. Béthune compte également nommer dès cette année un chef de projet smart city.

Retrouvez ci-dessous les noms et fonctions des responsables des 24 smart cities françaises.

Les responsables des smart cities françaises Ville ou agglomération Responsable smart city Poste occupé En ligne Angers Loire Métropole Constance Nebbula Conseillère municipale déléguée à l'économie numérique et l'innovation LinkedIn

Twitter Aix-en-Provence Jérôme Richard Directeur du département Numérique,

Systèmes d'Information et Innovations LinkedIn

Twitter Béthune En cours de nomination Bordeaux Métropole Christophe Colinet Chargé de mission métropole intelligente LinkedIn Brest Métropole Pas de responsable Chartres Pas de responsable Grand Dijon Pas de responsable Grenoble-Alpes Métropole Laurent Deslattes Chef de projet smart city LinkedIn

Twitter Communauté de l'agglomération havraise Jean-Sébastien Chaboche Responsable du projet Smart-CODAH LinkedIn Issy-les-Moulineaux Eric Legale Directeur Général d'Issy Média, entreprise publique locale en charge de la communication et des projets d'innovation de la ville LinkedIn

Twitter Métropole Européenne de Lille Jean-Paul Leroy Directeur de l'innovation numérique LinkedIn

Twitter Grand Lyon Emilie Gerbaud Chef de projet Smart City Experimentations LinkedIn Marseille Daniel Sperling Adjoint au maire en charge du numérique LinkedIn Montpellier Méditerranée Métropole Chantal Marion Vice-présidente en charge du développement économique LinkedIn Mulhouse Tanguy Selo Chief digital officer LinkedIn

Twitter Nantes Métropole Francky Trichet Adjoint au maire de Nantes en charge de l'innovation et du numérique LinkedIn

Twitter Métropole Nice Côte d'Azur Alain Château Directeur du centre d'excellence (CENTREX) LinkedIn Paris Jean-Louis Missika Adjoint au maire chargé de l'innovation, de la recherche et des universités Twitter Plaine Commune Mauna Traika Conseillère communautaire déléguée au développement numérique Site personnel

Twitter Rennes Métropole Marion Glatron Directrice déléguée à l'innovation et la smart city Roubaix Alexandre Garcin Adjoint au maire en charge de la ville intelligente et de la transition énergétique LinkedIn

Twitter Saint-Etienne Métropole Sébastien Valla DSI auprès de la ville de Saint-Etienne et de Saint-Etienne Métropole Twitter Eurométropole de Strasbourg Sandrine André Responsable du développement de l'économie numérique de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg LinkedIn

Twitter Toulouse Métropole Bertrand Serp Vice-président en charge du numérique LinkedIn

Twitter

13 des 24 smart cities françaises ont moins de 250 000 habitants, soit plus de la moitié d'entre elles. Si les communes les plus importantes de France, comme Paris, Marseille ou Lyon, sont naturellement au rendez-vous, des villes plus modestes ne comptent pas rester sur la touche. Cliquez sur notre carte interactive (et zoomez si besoin) pour découvrir leur nom et le détail des projets qu'elles développent.

Dans le détail, 67% des smart cities tricolores, soit 16 d'entre elles, se sont lancées dans l'open data, c'est-à-dire l'ouverture des données, sur les transports en commun disponibles en temps réel par exemple, aux entrepreneurs voire même aux citoyens. Des informations qui peuvent servir à créer des services adaptés aux besoins des administrés mais aussi à mieux appréhender l'impact d'une décision politique.

Autre concept en vogue dans les villes intelligentes françaises : les plateformes participatives. 11 des 24 communes concernées travaillent sur des outils en ligne destinés à donner la parole aux habitants, que cela soit pour apporter des idées, des observations, ou signaler un problème aux services de la mairie.

Toutes les réalisations smart city présentes dans au moins deux villes de France. © JDN

Les smart grids ont également séduit de nombreuses smart cities dans l'Hexagone : 12 d'entre elles ont au moins un projet ou une expérimentation de réseau électrique intelligent. Et dans ce domaine, c'est Chartres, la plus petite ville intelligente tricolore, qui a poussé le concept le plus loin avec tout un projet basé sur l'utilisation de l'éclairage public, de la gestion du stationnement au contrôle du remplissage des poubelles en direct.

A noter que 12 villes ou territoires ont décidé de s'attaquer à l'épineux problème du Wifi linéaire public, c'est-à-dire l'accès à tous, gratuitement et depuis n'importe où dans la commune à l'Internet sans fil, conscients qu'il ne peut y avoir de services connectés sans réseau de qualité.

Pour nous signaler toute nouvelle réalisation smart city, les villes peuvent nous contacter à l'adresse mail suivante : smartcity@journaldunet.com

