Les Relations Presse à l’heure du digital les bons réflexes à adopter

Dans un monde plus que jamais hyper connecté, ce sont désormais les communautés qui facilitent les connexions. Un enjeu que les professionnels des RP ne mesurent pas toujours assez.

Les smartphones et tablettes ont envahi notre quotidien. La multiplication de ces nouveaux outils stimule les entreprises et les marques à agir et à penser autrement. Dans cette mouvance, le métier des Relations Presse a pris le virage de cette nouvelle ère du numérique et a adapté son savoir-faire. Les réseaux sociaux - Facebook, Twitter ou encore Instagram - sont devenus des passages obligatoires pour les RP. On parle aujourd’hui de RP d’influence.

Le Consultant RP nouvelle génération est une personne à 9 têtes qui doit penser à 360°. Il ne peut plus se contenter de diffuser son communiqué de presse pour toucher l’ensemble de ses publics. Il doit définir une véritable stratégie de RP digitales qui consiste à diffuser, partager des informations et créer des interactions avec les blogueurs, les influenceurs, les journalistes, les ambassadeurs sur tous les supports.

Le contenu est ROI, l’influenceur est faiseur de tendance.

Le contenu à forte valeur ajoutée est primordial pour optimiser et interagir avec les influenceurs. Aujourd’hui, les RP s’appuient aussi sur des outils digitaux comme Traackr pour identifier les leaders d’opinion et les influenceurs les plus pertinents pour une marque. Il suit les conversations et mesure l’impact d’une campagne. Un influenceur n’est pas celui qui parle le plus fort mais celui qui fait parler le plus. Les RP ne peuvent plus faire sans lui. Prendre la parole où se trouvent ses publics et la partager fait partie du succès.

Un bon contenu améliorera le SEO (Search Engine Optimization). En langue française, il s’agit de l’optimisation pour les moteurs de rechercheou du référencement sur Google. Ce n’est plus un secret pour personne : un bon référencement naturel est synonyme de succès dans l’univers digital. Avoir une place confortable dans les résultats de Google permet d’améliorer sa visibilité en ligne et de développer son activité.

Les RP digitales jouent un rôle de plus en plus stratégique dans la production de contenu. En effet, un article qui se positionne correctement dans les moteurs de recherche est un investissement sur le long terme.

L’avis d’expert crée le débat ! Il permet aux marques de se positionner comme expertes de son secteur. C’est un bon outil pour créer de l’échange et de la conversation. Une fois placé sur un support de qualité, il peut faire l’objet de plusieurs tweets et de partage sur les réseaux sociaux.

Les images connectent avec le côté émotionnel. Les visuels représentent un véritable levier d’engagement pour les entreprises présentes sur les réseaux sociaux. Ils sont aussi très appréciés par les internautes. Ils ne remplacent pas le contenu rédigé mais peut le rendre plus expressif. Ils sont faciles à partager, attirent plus rapidement le regard et peuvent avoir un impact émotionnel sur les cibles. L’infographie est très prisée par les journalistes.

Elle donne aux contenus rédactionnels une valeur de référence. 80% de l’information retenue est visuelle. Les photos reçoivent en moyenne 4 fois plus de réactions que tout autre contenu publié sur Facebook.

Les vidéos peuvent être utiles pour réaliser des interviews, des reportages sur l’entreprise et rediffuser un événement.

Pour animer une communauté, les jeux-concours sont aussi de très bons leviers. Ils font connaître un produit et permettent d’acquérir de nouveaux fans et twittos. C’est un bon moyen de partager avec sa communauté et de renforcer les liens.

À l’heure digitale, les marques s’adaptent à ce nouveau contexte cross-canal. Afin d’asseoir leur e-réputation, optimiser leur visibilité et acquérir de nouveaux leads, les Relations Presse ne peuvent plus faire sans les influenceurs et un contenu d’excellence.