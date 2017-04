Job d'été : comment convaincre un employeur ?

Trouver un job d'été est souvent indispensable pour les plus jeunes. Mais la concurrence est rude. Pour vous distinguer de la masse, voici quelques conseils.

Vous vous préparez à écrire une lettre de motivation pour un job d'été ? L'angoisse de la page blanche peut toucher les meilleurs. Heureusement, il est facile de mettre en avant ses atouts, même lorsque l'on dispose de peu d'expérience.

Si vous n’avez jamais travaillé avant, misez sur ce que vous connaissez le mieux c'est à dire votre personne et votre vie personnelle.

Ce n'est pas si difficile. Il suffit de rendre professionnel vos sports, vos sorties culturelles, vos voyages qui sont des choses intéressantes à mettre sur un CV et sur une lettre de motivation.

Par exemple, un sportif peut donner son niveau de compétition mais aussi les soft skills que le sport lui a apporté (sens de l'engagement, capacité à travailler en équipe, goût pour la performance...)

Grâce à cette petite phrase explicative sur ce que cela vous a apporté, vous donnez une dimension toute autre au sport, et on se projette beaucoup plus avec cette mention.

Le tout est de rendre l’ensemble de vos activités plus professionnalisantes aux yeux d’un recruteur.

Vous vous apprêtez à écrire une lettre de motivation pour travailler dans la restauration ou dans la vente? ? L’anglais ou l’espagnol peuvent être un atout pour déclencher un coup de cœur. Démarquez-vous sur cet aspect.Par exemple :

Anglais : très bon niveau, TOEIC : XX/ZZ, séjours de 3 semaines en Angleterre et 1 mois aux USA.

Acquis : environnement multiculturel, appétence pour les langues, capacité à apprendre vite, bonne écoute, séries TV américaines sans sous-titres

Encore une fois, ajouter du concret et des mots clés pertinents sont des éléments qui changent l’image que le recruteur aura de vous. Il est important de détailler un petit peu pour permettre au futur manager de se dire "Super, je veux travailler avec ce candidat".

En fonction des contrats saisonniers, nous avons besoin de diverses qualités :

Caisse, inventaire, rayonnage : nous avons besoin d’une personne patiente, rigoureuse et dynamique

Vendeur en magasin : apprentissage rapide (donc adaptabilité décuplée) pour connaître les produits/service, un vrai sens client, empathie

Serveur en restauration : une personne qui n’a pas peur des horaires difficiles, qui est souriante, agréable, énergique et disponible

Pour chaque type de job d’été : développez un argumentaire de mots clés variés et qui s’adaptent à l'annonce, dans une rubrique dédiée comme "En savoir plus" ou "A propos de moi", afin de lister les mots clés qui vous ressemblent.

Cela permettra au lecteur de mieux vous cerner, et de vous placer sur des postes adaptés.

L’esthétique d’un CV, c’est non seulement une belle présentation qui vous met en valeur, mais c’est aussi une stratégie gagnante pour agencer votre page efficacement.

Un CV très junior qui ne possède pas encore beaucoup de matière, peut paraître vide. Vous devez prendre le temps de regarder les divers modèles de CV qui s’offrent à vous, et choisir un modèle de CV adapté, qui permet une bonne restitution de contenu comme le CV Apaisant de Mycvfactory, qui permet d'avoir une mise en attractive tout en respectant le principe de lisibilité. L’experience utilisateur doit être fonctionnelle pour déclencher un entretien !