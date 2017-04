Pourquoi vous avez intérêt à déclarer vos revenus en ligne en 2017

L'administration fiscale accorde chaque année toujours plus d'avantages aux contribuables qui passent par le service de télédéclaration des revenus pour souscrire leur déclaration d'impôts. 2017 n'échappe pas à la règle.

Alors c'est vrai, certains contribuables - ceux dont le dernier revenu fiscal de référence dépasse 28 000 euros et qui disposent, dans leur résidence principale, d'un accès à Internet - n'ont pas d'autre choix que de remplir leur déclaration d'impôts en ligne et de passer, pour cela, par le service de télédéclaration ouvert depuis le mercredi 13 avril 2017. Les contrevenants encourent une amende forfaitaire de 15 euros s'ils ont déjà refusé de télédéclarer leurs revenus en 2016. Malgré l'aspect contraignant qu'elle présente, la déclaration en ligne obligatoire n'a rien d'une punition. En effet, les avantages accordés aux télédéclarants sont nombreux.

Les télédéclarants bénéficieront d'un avis de situation fiscale dès la fin de la déclaration en ligne

Au menu des faveurs allouées aux déclarants qui passeront par le site Internet des impôts ou par l'application Impots.gouv pour remplir leurs obligations déclaratives figure la disponibilité, dès la fin de la déclaration en ligne, d'un Avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (Asdir, pour les intimes), qui leur permet de justifier dès la mi-avril de leurs revenus et leurs charges auprès de tiers comme les banques, les collectivités locales, ou encore les organismes auprès desquels ils demandent le bénéfice de prestations accordées sous conditions de ressources.

Autre atout : le premier écran sur lequel tombent les usagers, une fois qu'ils sont connectés à leur espace sécurisé en ligne (numéro fiscal + mot de passe ou numéro fiscal + revenu fiscal de référence + numéro de télédéclarant) et qu'ils ont cliqué sur "Suivant", regroupe l'ensemble des cases qu'ils ont l'habitude de remplir chaque année. De quoi leur éviter de commettre l'une des erreurs de déclaration qui peuvent coûter cher, à savoir oublier de cocher une case qui doit l'être tous les ans. Innovation 2017 : en plus des rubriques préremplies, la procédure simplifiée, qui s'adresse aux contribuables ayant une situation fiscale simple, leur présentera directement les rubriques qu'ils avaient remplies en 2016. Attention : elles seront affichées vides et il faudra donc renseigner les nouveaux montants. En 2017, il n'est également plus nécessaire de passer par la procédure longue pour saisir les personnes à charge.

Tout ce qu'il y a à savoir pour ne pas se tromper. © JDN

Le fisc a aussi pensé aux primo-déclarants auxquels il a envoyé un courrier pour les informer de la possibilité qui leur est laissée de déclarer leurs revenus en passant par Internet. Pour eux aussi, depuis 2016, la déclaration en ligne pré-remplie des éventuels revenus imposables. En 2015, déjà, l'administration fiscale faisait un geste en leur faveur et leur permettait de déclarer leurs impôts via leur smartphone grâce à un flashcode à scanner qui figurait sur la lettre qui leur était adressée, ce qui leur évitait de saisir manuellement leurs identifiants de connexion. Une avancée bien évidemment conservée en 2017.

Ceux qui passent par Internet pour déclarer leurs revenus peuvent moduler le montant de leurs mensualités à la fin de la télédéclaration

Parmi les autres avantages accordés aux télédéclarants les années précédentes et reconduits cette année figure également le délai supplémentaire pour le dépôt de la déclaration : quel que soit le département dans lequel il réside, un contribuable qui passe par la voie numérique pour se mettre en règle avec le fisc dispose de plus de temps pour déclarer ses revenus qu'un déclarant qui s'astreint à la déclaration de revenus papier.

Les usagers mensualisés peuvent également, si leur impôt évolue par rapport à 2016, moduler le montant de leurs mensualités à la fin de la télédéclaration. A noter que l’application Impots.gouv permet depuis 2015 aux utilisateurs de créer ou modifier leurs contrats de mensualisation et de prélèvement à l’échéance, que ce soit pour l'impôt sur le revenu, la taxe d’habitation ou la taxe foncière.

Et ce n'est pas fini : les contribuables qui l'ont souscrite en ligne peuvent corriger leur déclaration de revenus autant de fois qu'il le souhaite jusqu'à la date de fermeture du service de télédéclaration dans leur département. Même passé cette date, ils ont accès à un service de télécorrection des revenus de début août à mi-décembre 2017.

Et la liste des avantages accordés aux télédéclarants est encore longue : ils bénéficient notamment du report automatique sur la déclaration principale des résultats des déclarations annexes, d'une fonction d'aide au calcul des frais réels ainsi que d'une estimation immédiate du montant de l'impôt à payer.

Aussi, s'ils ont droit à une restitution d'impôt, elle leur sera versée dès le 22 juillet et leur avis d'impôt sera mis à leur disposition entre le 24 juillet et le 7 août, contre le 9 août au plus tôt pour les déclarants papiers.