Salaire moyen en France en 2017 : net, brut, par sexe, par CSP

Le salaire net annuel moyen a augmenté de 1% sur un an pour l'ensemble de la population, tout comme la rémunération brute mensuelle. Mais le rythme de la hausse diffère selon le métier, le sexe et la taille de l'entreprise.

Pour évaluer le niveau des salaires en France, il existe deux grands indicateurs : le salaire net annuel net et le salaire mensuel brut, calculé au mois. Voici les dernières données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Salaire net annuel moyen en 2014 : 26 327 €

Salaire brut mensuel moyen en 2014 : 2 957 €

Le salaire net moyen en fréquence annuelle correspond au salaire en équivalent temps plein (EQTP) publié par l'Insee. Il s'agit d'un salaire exprimé en temps plein sur toute l'année, quel que soit le volume horaire de travail réellement effectué. Afin d'évaluer le salaire moyen en EQTP ou la distribution de celui-ci, l'Insee prend en considération tous les postes, y compris ceux à temps partiel, au prorata du volume travaillé. Le salaire net annuel moyen diffère du salaire net annuel médian, qui est celui du 5e décile. C'est-à-dire que la moitié de la population observée gagne plus que ce chiffre et l'autre moins. Le salaire brut moyen correspond quant à lui au salaire mensuel en EQTP d'une personne travaillant dans le secteur privé ou dans une entreprise publique.

Les dernières données disponibles pour le salaire moyen en France en 2017 ont été rendues publiques en avril 2017 et portent sur l'année 2014. Cette-année-là, le salaire net annuel moyen en équivalent temps plein pour l'ensemble des salariés s'élève à 26 327 euros, contre 26 059 euros en 2013, soit une hausse de 1%, après +2,2% en 2013. C'est la plus faible hausse enregistrée depuis 1995.

Des disparités existent entre hommes et femmes : en 2014, le salaire net annuel moyen des hommes reste plus élevé que celui-des femmes, à 28 457 euros contre 23 280 euros, soit une différence de 5 177 euros. Un écart qui se réduit pour la 3e année consécutive. Le rythme de progression est en revanche à l'avantage de la gente féminine : le salaire net annuel moyen de ces dernières augmente de 1,4% en 2014 contre +0,9% pour les hommes. La dernière fois que le taux d'augmentation du salaire net annuel moyen des hommes a dépassé celui des femmes, c'était en 2007.

Le salaire net annuel moyen diffère selon le sexe, donc, mais aussi, bien sûr, selon la catégorie socioprofessionnelle : en 2014, il atteint 63 830 euros pour les chefs d'entreprise contre 19 667 euros pour les employés. A noter toutefois que les chefs d'entreprise sont les seuls à voir leur salaire net annuel moyen reculer en 2014 (-1,1%), après une baisse de 0,9% en 2013. A l'inverse, hors apprentis et stagiaires, les employés sont ceux qui enregistrent la plus forte progression de leur salaire net annuel moyen, avec +1,4%, après +2,2% en 2013.

Depuis 1995, ce sont cette fois-ci les chefs d'entreprise qui affichent la plus forte hausse, avec un salaire net annuel moyen qui bondit de 86%, tandis que celui des employés n'augmente que de 42,1%. Ils sont suivis des apprentis et stagiaires (+56,8%) et des ouvriers (+49,9%). Ces trois catégories sont les seules à enregistrer une progression du salaire net annuel moyen supérieure à celle de l'ensemble des salariés (+46,8% depuis 1995). La croissance la plus modérée est à mettre à l'actif des cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que des professions intermédiaires, avec +33,3% sur la période.

Attention toutefois : qui dit augmentation du salaire net annuel moyen ne dit pas forcément augmentation du pouvoir d'achat des salariés. Il faut en effet tenir compte du taux d'inflation. En 2014, les salaires ont augmenté plus vite que les prix, avec +1% pour les premiers et +0,5% pour les seconds. Depuis 1995, le taux d'inflation n'a dépassé que deux fois le taux de croissance du salaire net annuel moyen de l'ensemble des salariés : en 1996 et en 2012. A noter également qu'en 2003, le taux d'évolution du salaire net annuel moyen et le taux d'inflation s'établissaient tous les deux à 2,1%. Et en 2002 et 2004, les salaires n'ont pas progressé à un rythme beaucoup plus soutenu que les prix.

En 2014, date des dernières données disponibles, le salaire moyen des cadres et professions intellectuelles supérieures s'élève à 48 373 euros net par an. Il s'agit du deuxième salaire net annuel moyen le plus élevé des six catégories socio-professionnelles répertoriées par l'Insee, après celui des chefs d'entreprise. En 2014, le salaire net annuel moyen des cadres et professions intellectuelles est supérieures en hausse sur un an (+1,1%), et ce pour la 5e année consécutive. Pour la première fois depuis 2010, le salaire net annuel moyen des cadres et professions intellectuelles supérieures augmente plus vite que celui de l'ensemble des salariés. Il n'a baissé qu'une seule fois depuis 1995, en 2009 (-3,2%).

Le salaire net annuel médian correspond au salaire net annuel du 5e décile. C'est-à-dire que la moitié de la population étudiée, ici l'ensemble des salariés, gagne plus que la médiane, et l'autre moitié gagne moins. La dernière donnée de salaire médian en 2017 est celle publiée par l'Insee en avril : en 2014, le salaire net annuel médian en équivalent temps plein s'élève à 21 147 euros, soit 0,6% de plus qu'en 2013. C'est la plus faible progression enregistrée depuis 1995, date des premiers chiffres disponibles.

Suivre l'évolution du rapport entre le 9e décile du salaire net annuel en équivalent temps plein et le 1er décile permet de savoir si l'écart de niveau de salaires se creuse entre les 10% de salariés qui gagnent le plus et les 10% de salariés qui gagnent le moins. En 2014, ce ratio augmente pour la première fois depuis 2011 (+0,03 point). Sur le long terme, la tendance est toutefois à la réduction de ce fossé : en 2014, les 10% de salariés les mieux payés touchent 42 860 euros net par an en moyenne, c'est-à-dire 3,04 fois plus que le premier décile. En 1995, l'écart était de 3,12, avec un salaire net annuel moyen de 29 086 pour le 9e décile contre 9 319 pour le 1er décile.

Dans le secteur privé et les entreprises publiques, la rémunération brute mensuelle en équivalent temps-plein atteint en moyenne 2 957 euros en 2014, contre 2 913 euros en 2013 (+1%). Le salaire mensuel brut moyen de 2 957 euros en 2013 représente plus du double du montant du Smic en vigueur cette année-là.

Le salaire brut varie selon les catégories socioprofessionnelles, allant de 2 159 euros par mois chez les employés (+1,2% sur un an en euros courants) à 5 501 euros chez les cadres (+0,8%).

Cette échelle de salaire se retrouve dans le salaire net moyen en France. Le salaire des cadres (y compris les chefs d'entreprise salariés) atteint en moyenne 4 104 euros net quand les employés doivent en moyenne se contenter de 1 631 euros net en 2012.

Salaires moyens brut et net en France en 2014, par CSP CSP Rémunération brute Evolution Salaire net Evolution Cadres 5 501 € +0,8% 4 104 € +0,4% Professions intermédiaires 3 026 € +0,8% 2 272 € +0,3% Employés 2 159 € +1,2% 1 631 € +0,7% Ouvriers 2 238 € +1,1% 1 702 € +0,4% Moyenne 2 957 € +1% 2 225 € +0,5% Source : Insee et DADS, données 2014 publiées en 2016

On constate toujours un écart de rémunération selon le sexe. Le salaire net moyen des femmes est inférieur de 18% à celui des hommes. Chez les cadres, cet écart atteint même 19%. Il a toutefois tendance à se réduire, puisqu'il s'élevait, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, à 18,3% en 2013. Ce n'est toutefois pas le cas chez les employés, où la différence de salaire selon le sexe s'est accentuée sur un an : en 2014, les employées gagnent 8,2% de moins que leurs homologues masculins contre 7,8% "seulement" en 2013.

Ecarts de salaires net femmes-hommes en 2014 CSP Hommes (€) Femmes (€) En % Cadres 5 886 4 765 -19,0 Professions intermédiaires 3 211 2 787 -13,2 Employés 2 290 2 102 -8,2 Ouvriers 2 302 1 926 -16,3 Ensemble 3 194 2 620 -18,0

En plus de la catégorie socio-professionnelle et du sexe, la dispersion du salaire moyen en France s'explique par la taille des entreprises. Le constat est sans appel : plus l'entreprise est grande, plus les salaires sont élevés. Dans les très petites entreprises qui comptent moins de 10 salariés, la rémunération brute moyenne plafonne à 2 403 euros par mois en 2014 alors que, dans les entreprises de plus de 500 salariés, elle culmine à 3 336 euros. Même constat du côté du salaire net des Français qui, selon la dimension de l'entreprise, oscille entre 1 833 euros et 2 495 euros par mois.

Salaires moyens brut et net en France en 2014, par taille d'entreprise Effectifs Rémunération brute Evolution Salaire net Evolution Moins de 10 salarié 2 403 1,0% 1 833 0,5% De 10 à 19 salariés 2 675 1,1% 2 033 0,6% De 20 à 49 salariés 2 788 1,4% 2 112 0,9% De 50 à 99 salariés 2 863 1,4% 2 158 1,0% De 100 à 249 salariés 3 037 1,8% 2 274 1,3% De 250 à 499 salariés 3 137 1,6% 2 341 1,1% 500 salariés et plus 3 336 1,8% 2 495 1,4% Ensemble 2 957 1,5% 2 225 1,0%

Méthodologie

Calculé par l'Insee, le salaire annuel net moyen est présenté en temps complet. Il est net de toutes cotisations sociales, y compris contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Il ne prend en compte ni la participation, ni l'intéressement placé sur un plan d'épargne entreprise. A noter qu'à partir de 1994, cette série statistique porte sur le secteur privé et les entreprises publiques (hors agriculture). Elle ne comprend pas les salariés des particuliers employeurs et les postes annexes. Autre précision méthodologique : à compter de 2000, les données concernent la France entière.