WordPress : thèmes, plugins, tuto, version 4.7...

WordPress n'est pas devenu l'outil le plus utilisé pour concevoir un site web sans raison. Tout savoir sur cette plateforme souple et gratuite : ses plugins, thèmes graphiques, offres d'hébergement...

[Mis à jour le 21/12/16 11:46] Dernière minute : Wordpress.com, la version en mode SaaS de WordPress, donne désormais la possibilité d'héberger et de diffuser du contenu en réalité virtuelle. Le service introduit la prise en charge de photo ou vidéo à 360 degrés. Un contenu qui pourra être aussi bien visualisable sur la version desktop que mobile des sites web s'adossant à la plateforme.

WordPress est un outil de gestion de contenu web (ou CMS) gratuit et open source parmi les plus populaires. Si WordPress a pu être d'abord déployé pour créer des blogs, aujourd'hui la plateforme est utilisée par des sites de bien plus grande envergure. WordPress est reconnu pour sa souplesse. Ses nombreux "thèmes" de mise en page, plugins et widgets, faciles à installer, permettent de pousser très loin la personnalisation d'un site web. Aucune connaissance approfondie en informatique n'est nécessaire pour créer un site sous WordPress. Ce CMS est aussi assez bien prédisposé pour faciliter le SEO : de nombreux sites utilisant ce système de gestion de contenu web sont très bien référencés, et obtiennent d'excellentes positions dans les résultats de Google. Lire SEO : les avantages de WordPress sur des pages HTML écrites soi-même

Capture du backoffice de WordPress. © Capture JDN

C'est le thème WordPress (ou template) qui va permettre d'habiller graphiquement un site web basé sur le CMS. Une fois installé, WordPress donne accès, via son backoffice, à des centaines de thèmes (gratuits et payants). Cette bibliothèque est aussi accessible en ligne (à cette adresse). Beaucoup de ces thèmes peuvent être installés en un clic. Certains nécessitent en revanche un paramétrage, voire l'installation de plusieurs plugins. C'est notamment le cas des thèmes faisant appel à des fonctionnalités particulières (e-commerce, cartographie...).

Il existe aussi sur le web des app store de thèmes WordPress. Ces places de marché mettent en relation acheteurs et vendeurs de thèmes WordPress. Elles gèrent la transaction financière, et donnent accès au support technique du thème quand il est proposé. L'une des plus populaires d'entre elles est themeforest. Mais il en existe beaucoup d'autres (Solostream par exemple).

Il est possible de choisir un thème WordPress en Responsive Web Design, pour que le contenu s'adapte aux tablettes, mobiles et PC classiques. © Montage JDN

Un plugin (ou extension) permet d'enrichir le CMS de possibilités supplémentaires. Les plugins WordPress sont accessibles comme les thèmes via le backoffice de WordPress. Il existe des centaines de plugins dans de très nombreux domaines. La plupart contribuent à doter le site web de fonctionnalités additionnelles (formulaire de contact, intégration aux réseaux sociaux, Google Maps...). Certains iront jusqu'à transformer WordPress en système d'e-commerce (c'est le cas de WooCommerce) ou en réseau social (BuddyPress). Il existe aussi des extensions WordPress pour adapter son site web aux écrans des terminaux mobiles, mais aussi pour en optimiser la sécurité ou les performances. D'autres équipent WordPress de dispositifs de référencement (SEO) ou encore de mécanismes d'analyse de trafic (Analytics).

Via l'onglet "Extensions" du backoffice de WordPress, il est possible de télécharger et installer des plugins WordPress pour enrichir son site en fonctionnalités. © Capture JDN

Sans pour autant nécessiter d'être programmeur, déployer un site WordPress implique un certain savoir-faire. Certes, une installation standard pourra être réalisée sans difficulté. En revanche dès qu'il s'agira de personnaliser finement un site, de le sécuriser, de lui adjoindre des fonctions non-prévues de base dans le CMS, voire de traduire en français un thème existant uniquement en anglais, le travail peut assez vite se compliquer. Voici quatre articles/tutoriels clés qui permettent de commencer à aborder ces problématiques :

Un grand nombre d'offres d'hébergement traditionnel (mutualisé ou dédié) facilitent l'installation de WordPress en proposant un mode de déploiement automatique. Mais il existe aujourd'hui des services d'hébergement de site WordPress qui se veulent encore plus simples. C'est le cas de Themecloud qui permet de tester un thème WordPress en un clic, puis tout aussi facilement de le basculer en ligne.

Google AMP et Instant Articles dans WordPress

Le 24 février, Google a commencé à pousser des pages AMP (pour Accelerated Mobile Pages) dans les pages de résultats de son moteur de recherche sur mobile. Ce format, lancé par Mountain View sous la forme d'un projet open source, prône des pages légères qui puissent se charger rapidement. Il existe une solution pour décliner un site sous WordPress en AMP. Il s'agit d'un plugin. Il reprendra l'ensemble des pages d'un site WordPress pour les générer dans ce format. Du côté de WordPress.com, il a été décidé de générer automatiquement la version allégée pour l'ensemble des sites hébergés sur la plateforme.Mais qu'en est-il du côté du support par WordPress du format Instant Articles de Facebook (qui doit optimiser l'ouverture d'un site depuis le réseau social, là encore dans un contexte mobile) ? Pour répondre à cette question, le groupe de Mark Zuckerberg a collaboré avec Automattic autour du développement d'une extension gratuite. Les utilisateurs de templates WordPress standards peuvent l'activer immédiatement. En revanche, les sites WordPress personnalisés devront étendre les possibilités du plugin en vue d'assurer la prise en charge de leurs fonctionnalités spécifiques.

Une configuration visuelle et dynamique des thèmes graphiques

Surnommé Vaughan en référence à la chanteuse de jazz Sarah "Sassy" Vaughan, la dernière version majeure de WordPress (numérotée 4.7) introduit un nouveau processus de paramétrage des thèmes graphiques. Il va permettre de prévisualiser en temps réel un thème tout au long de sa personnalisation (ajout d'image, de texte, widget...). Des contenus pourront être, aussi, pré remplis en vue d'aider à la configuration (montrant des exemples de menu, widget...). Plusieurs petits outils sont livrés en parallèle : une fonction d'intégration d'en-tête vidéo, une gestion de menu permettant de créer des pages (dans le cas où elles n'existeraient encore), un éditeur de CSS avec une possibilité de prévisualisation instantanée... La console d'administration s'améliore par ailleurs en termes de gestion multilingue.

Une nouvelle API REST qui fait évoluer WordPress vers un CMS découplé

Pour les développeurs, WordPress 4.7 est une version particulièrement attendue. Elle s'accompagne en effet d'une nouvelle API REST de type endpoints. Recouvrant notamment la gestion des posts, des commentaires, des utilisateurs, elle doit permettre au CMS d'évoluer vers une infrastructure découplée (capable d'accueillir plus facilement les frameworks, MVC, de nouvelle génération type AngularJS). Cette interface devrait également ouvrir WordPress à de nouveaux usages d'intégration en matière d'apps, de thèmes, de plugins... (lire le post officiel de l'annonce de WordPress 4.7).

Télécharger WordPress 4.7

Lire aussi : SEO : les avantages de WordPress sur des pages HTML écrites soi-même