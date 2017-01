Windows 10 : les premières images de la nouvelle interface Neon révélées

Via une source non-officielle, nos confrères de MSPoweruser ont mis la main sur quelques captures du projet de nouvelle UI. Elles font apparaître un style graphique animé et inspiré de celui de Windows 7.

Microsoft a lancé depuis quelques mois déjà un chantier de R&D visant à faire évoluer le design de Windows 10. Nom de code : Project Neon. L'objectif serait notamment de rendre l'interface de l'OS plus dynamique et animée (lire l'article : Quel sera le futur de Windows 10 ?). Le site américain MSPoweruser a pu récupérer quelques captures de maquettes du projet. Y apparaissent des fenêtres reprenant l'effet de transparence caractéristique des boîtes de dialogue de Vista et Windows 7 (voir ci-dessous). Des fenêtres également agrémentées d'animations pour gérer certaines transitions ou dérouler les contenus.

Les captures publiées par MSPoweruser font apparaître des fenêtres d'application au design dépouillé et presque minimaliste. Exit les boutons rectangulaires (et leur bordure) des actuelles fenêtres de Windows 10. © Capture MSPoweruser

Un nouveau cadre de développement d'application

Toujours selon MSPoweruser, Neon a aussi pour vocation de proposer un environnement mieux adapté à la manipulation de contenu en 3D. Rappelons que la 3D est présentée officiellement par Microsoft comme l'axe principal d'évolution de la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 (la Creators Update) qui devrait être lancée au printemps.

Mais pour l'éditeur, l'objectif de Neon serait également d'introduire un nouveau cadre de conception graphique baptisé "Acrylic". En ligne de mire : mieux cadrer les règles de création d'interface au sein des applications conçues pour Windows 10. L'idée serait ainsi de faire évoluer en douceur le langage MDL2 (Microsoft Design Language 2 ) sur lequel repose l'actuelle UI moderne de l'OS. Compatible avec MDL2, Neon n'impliquerait pas de réécrire les applications Windows existantes.

Capture de ce qui pourrait bien être la future interface de Windows 10. © Capture MSPoweruser

Une évolution plus qu'une révolution

Au vu de ces premières captures d'écran, les changements que pourraient introduire Neon traduisent moins une révolution qu'une évolution du design de Windows 10. Selon Tom Warren de The Verge, il est probable que Microsoft dévoile officiellement ses intentions en la matière à l'occasion de sa prochaine conférence à destination des développeurs (la Build) qui doit se tenir en mai.

Un projet qui pourrait aboutir fin 2017

L'UI issue du projet Neon ne devrait pas apparaître avant la mise à jour Redstone 3 de Windows 10 (qui interviendra après la Creators Update, sans doute d'ici la fin de l'année). Elle pourrait être lancée d'abord via des applications signées Microsoft. D'après Numerama, les développeurs devraient pouvoir commencer à l'utiliser dans leurs apps à partir de la mise à jour suivante de l'OS, qui ne sera probablement pas livrée avant 2018.

L'environnement graphique Neon pourrait réintroduire les fenêtres de style Aero (qui se caractérise par un effet de transparence). Introduites avec Windows 7, elles n’avaient pas été intégrées à Windows 8 ni Windows 10. © Capture MSPoweruser

Et ce n'est pas tout...

Naturellement, ce n'est pas la seule évolution sur laquelle travaille actuellement Microsoft dans le cadre des futurs développements de Windows 10. Un autre chantier, beaucoup plus ambitieux celui-là, serait notamment à l'étude dans les laboratoires de Redmond. Centré sur la continuité d'expérience entre les différentes déclinaisons de Windows 10, il aurait pour but d'aboutir à un OS optimisé pour utiliser un smartphone comme véritable unité centrale d'un poste de travail (avec jusqu'à la possibilité d'exécuter des applications x86 pour PC).

