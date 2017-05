Le CMIT donne le coup d'envoi des Trophées "start-up" martech 2017

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 2 juin. Les trophées seront remis le 30 juin à l'occasion du Forum du Club des Directeurs marketing et communication de l'IT.

Le Forum du Club des Directeurs marketing et communication de l'IT (CMIT) donne le coup d'envoi de ses Trophées "start-up" martech 2017. Organisés pour la deuxième année consécutive, ces trophées viennent récompenser des start-up innovantes sur le créneau du marketing B2B. Le JDN en est partenaire. Pour cette nouvelle édition, la phase de dépôt de candidatures est ouverte jusqu'au 2 juin.

Comme en 2016, les trophées seront remis à l'occasion du Forum du CMIT dont l'édition 2017 se tiendra le 30 juin prochain à l'Elysées Biarritz à Paris. Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de représentants d'organismes institutionnels (Medef, Cap Digital et Schoolab) et de directeurs marketing de groupes IT (HP Enterprise, Lexmark, Mitel France, Oracle, Sharp, T-Systems et Vade Secure). Le JDN sera aussi représenté dans le jury.

"Les start-up candidates seront mises en relation avec plus de 250 directeurs marketing et les nominés profiteront de la notoriété du Club et du plan média du forum : réseaux sociaux et presse notamment", indique le CMIT.

Information sur le site du CMIT