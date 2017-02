Créer une start-up désormais à la portée de tous les porte-monnaie

Alors qu'en 2000 il coûtait encore 5 millions d'euros pour lancer une start-up, l'open-source et le cloud sont passés par là.

Lancer sa start-up est coûteux en énergie, en temps, mais bien sûr aussi en argent. Un frein qui empêche beaucoup de Français de sauter le pas. Sauf que ces dernières années, ces coûts ont considérablement diminué, d'après une étude Stripe dont notre partenaire Statista reprend les données dans une infographie.

Alors qu'il en coûtait 5 millions d'euros pour créer une start-up en 2000, en moyenne dans le monde, le développement de l'open source a d'abord permis de réduire ce montant à 500 000 euros en 2005. Le cloud et AWS ont alors pris le relais pour abaisser encore cette somme à 50 000 euros en 2009. En 2011, le coût moyen de création d'une start-up était tombé à 5 000 euros. Il pourrait ne plus être cette année que de 1 000 euros. Il n'y a plus qu'à !

