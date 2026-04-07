Editeurs vs Google : qui demande combien (et pour quel résultat) ?

La facture pour Google pourrait dépasser les 3,3 milliards d'euros, hors frais d'avocats à rembourser.

RMC BFM, Leboncoin, Mediasquare et Rossel en 2025, M6 et L’Equipe en 2026 : les premières décisions judiciaires des procès en réparation contre Google vont continuer de tomber tout au long de l'année. Ces actions pour réclamer dommages et intérêts, intentées auprès du Tribunal des affaires économiques de Paris, se basent sur la décision de l’Autorité de la concurrence française, publiée le 7 juin 2021, de condamner Google pour abus de position dominante sur le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs de sites en ligne et applications mobiles. Le premier à avoir franchi le pas, c’est le groupe Rossel, dès octobre 2021. Il a été suivi de la plateforme publicitaire Equativ, en avril 2022, puis de M6, en septembre 2023. Mais c’est à partir de 2024 que les procédures se sont multipliées.

Au total, sept procédures ont déjà donné lieu à des décisions en première instance en France, si on y ajoute celle de la plateforme technologique supply side Equativ. Seulement quatre d’entre elles prévoient des compensations financières chiffrées, à savoir les dossiers de L’Equipe, M6, Rossel et d’Equativ. Le JDN a pu consulter les trois décisions relatives aux groupes médias ayant obtenu réparation en première instance. Mis à part pour M6, qui a obtenu près de 23 millions d’euros sur 26 millions demandés, les montants accordés sont considérablement inférieurs à ceux demandés au départ (voir tableau).

Média Indemnité réclammée Décision Adevinta/Leboncoin 952 M€ (dont 248 M€ pour ses activités en France) selon Mind Media Le tribunal des affaires économiques (TAE) de Paris a écarté sa compétence pour juger des préjudices en dehors de la France et a demandé des informations supplémentaires pour le périmètre français le 27/10/2025. L'instruction est en cours. Amaury/L'Equipe 119,7 M€ puis 101 M€ après correction Le TAE a accordé 16,2 M€ (plus 50 000 euros de frais d'avocats) à l'éditeur le 16 mars 2026. L'affaire est en appel d'après Mind Media. CMA Média (RMC BFM Ads) 33,7 M€ en appel et 73 M€ dans une deuxième procédure lancée en octobre 2025 (Mind) Une première décision, négative, a été prononcée le 26/05/2025 pour la première action, initiée l'été 2024. L'appel est en cours. Dailymotion (Canal+) 364 M€ (Mind) Décision de première instance en attente. Equativ 371 M€ initialement puis "un peu plus de 400 M€" en appel (Mind) Le TAE a accordé 26,5 M€ plus 300 000 euros à titre de frais engagés par sa décision du 23/10/2024 en écartant sa compétence en dehors de la France. La procédure est en appel. Le Figaro 43 M€ (Mind) Décision de première instance en attente. Les Echos Le Parisien 42 M€ (Mind) Décision de première instance en attente. M6 26 M€ (Mind) 22,7 M€ obtenus à titre de dommages et intérêts (plus 230 000 euros pour couvrir des frais d'avocat ) par un décision du TAE du 10 mars 2026. La procédure est en appel d'après Mind Media. Mediasquare 47,2 M€ (Mind) La décision de première instance, du 23 juin 2025, n’a retenu qu’un des trois préjudices financiers exposés par le plaignant, qui a fait appel. Prisma 120 M€ (Mind) Décision de première instance en attente. Reworld Media "Plus de 200 M€" (Mind) Décision de première instance en attente. Rossel "Près de 900 M€" comme indiqué dans le jugement de l'affaire. La décision rendue le 8/12/2025 a accordé à Rossel 13,7 M€ pour dommages et intérêts et 5 M€ pour le préjudice moral soit 18,7 M€ (plus 400 000 euros pour frais d'avocats). L'affaire est en appel d'après Mind Media. SIPA/Ouest-France 42 M€ (Mind) Décision de première instance en attente.

Pour les autres décisions livrées en première instance, les situations sont très variables. Pour Mediasquare par exemple, qui a confirmé au JDN avoir fait appel, le juge n’a retenu qu’un des trois préjudices financiers exposés par le plaignant. Pour RMC BFM, le tribunal a qualifié l’action de la régie irrecevable, comme nous le confirmait récemment un avocat alors proche du dossier, l’éditeur ayant décidé de faire appel de cette décision. Dans le cas d’Equativ, qui confirme attendre toujours une décision en appel, le tribunal a écarté sa compétence pour juger des préjudices hors de France. Même chose pour Adevinta/Leboncoin : le tribunal a confirmé sa compétence uniquement pour juger les préjudices subis en France.

Selon les informations de Mind Media, en partie confirmées par le Journal du Net, six autres groupes d’éditeurs ont entamé des procédures de dommages et intérêts, à savoir Les Echos Le Parisien, Le Figaro, Prisma, SIPA/Ouest France, Dailymotion et Reworld Media. Au total, les montants demandés par ces derniers dépassent les 811 millions d’euros. Si on y ajoute les montants accordés en première instance et ceux toujours demandés, y compris en appel, la facture pour Google pourrait se chiffrer à plus de 3,3 milliards d'euros, hors frais d’avocats à rembourser.

A noter que, toujours selon Mind Media, une class action sur la place d’Amsterdam serait en cours de préparation par le cabinet Geradin, qui disposerait des mandats de nombreux médias français dont Lagardère, Le Point, Marie Claire, Condé Nast et Le Télégramme. Contacté par le JDN, Me Stijn Huijts, associé chez Geradin Partners, n’a pas souhaité confirmer cette information ni même si des médias français prennent part à un recours collectif de ce genre, lui-même "encore à l’étude".