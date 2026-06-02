Snowflake met l'IA au service de la data

A l'occasion de son événement qui s'ouvre ce 1er juin à San Francisco, le spécialiste du big data lève le voile sur une série de nouveautés. Objectif : faciliter la gestion de données en masse.

Snowflake organise son summit 2026 du 1er au 4 juin au Moscone Center de San Francisco. Lors de la keynote d’ouverture de l’événement, l’expert du big data a levé le voile sur une série d’annonces. La première cible sa plateforme ciblant le management d’agents et baptisée Snowflake Cowork (ex-Snowflake Intelligence). "Désormais, Snowflake Cowork est doté de connecteurs pour s’interfacer à votre écosystème d’applications. Ces connecteurs supportent par exemple Slack, Google Drive, Salesforce ou Workday", explique Baris Gueltekin, head of AI chez Snowflake. "Notre philosophie consiste à rapprocher l’IA de la data et non l’inverse. Notre plateforme puise dans les données là où elles se trouvent (ndlr sans faire de copie). Ce qui nous permet de générer les couches de contexte indispensables aux agents de manière efficace."

Sous le capot, Snowflake se veut agnostique en termes de modèles. L’acteur affiche des partenariats avec Anthropic, Google et OpenAI (soit 90% du marché). Des accords qui lui permettent d’inclure les nouvelles versions des LLM de ces acteurs dès leur lancement. "Quand vous pensez à la rapidité avec laquelle l'industrie change, être capable de s'adapter rapidement et d'utiliser le meilleur modèle dès qu’il est disponible devient une proposition de valeur clé", insiste Baris Gueltekin. "Lorsque vous déployez l'IA dans toute une organisation, vous devez vous assurer que vous avez pensé à votre gouvernance dès le départ. En étant proche des données, nous offrons cela de manière très puissante en s’assurant que seule la personne qui a accès aux data puisse les voir."

Cortex Sense pour saisir le contexte

Snowflake Cowork prend maintenant en charge les skills de manière sécurisée. "Cela signifie qu'elles s'exécutent sur le serveur. Dans cette optique, nous avons mis en place une sandbox dans laquelle tout le code peut s'exécuter de manière isolée", annonce Baris Gueltekin. Pour saisir au mieux le contexte dans lequel les agents évoluent, Snowflake a présenté une autre nouveauté. Baptisée Cortex Sense, l’application en question permet d’automatiser les liaisons entre les données et l’activité business des entreprises utilisatrices.

"Cortex Training est conçu pour accompagner les entreprises qui construisent, affinent et optimisent des modèles de manière personnalisée"

"Nous lançons également un produit appelé Cortex Training. Il est conçu pour accompagner les entreprises qui construisent, affinent et optimisent des modèles de manière personnalisée", complète Baris Gueltekin. "Concrètement, il s’agit d’un espace cloud d’entrainement managé qui donnent accès à des GPU mais aussi à des services permettant de piloter et d’exécuter les phases de formation des LLM sur Snowflake." Pour sécuriser l’exécution des agents, une couche de gestion d’identité est mise à disposition. Pour les intégrer et les déployer, un connecteur vers les serveurs MCP de Natoma est par ailleurs annoncé.

Autre annonce de poids, Snowflake profite de son événement mondial pour mettre à jour CoCo (ou Cortex Code), son assistant de codage orienté manipulation de données. "Il cible aussi bien les analystes business que les ingénieurs data. L’un de ses principaux points forts réside dans son caractère agnostique en termes de sources", commente Bala Kasiviswanathan, vice-président AI & Developer Experiences de l’éditeur. Cortex CoCo prend notamment en charge AWS Glue, PostgreSQL sans oublier Databricks. A l’occasion de son summit, Snowflake lève le voile sur Cortex Coco Desktop. Cet outil se présente sous la forme d’un environnement de développement qui s’installe directement sur les postes de travail des utilisateurs, qu’ils soient sous Windows ou sous Mac.

Cortex Coco pour les développeurs

Là encore, l’approche se veut agnostique. Cortex Coco est désormais équipé d’extensions pour Visual Studio Code et Cursor, mais également pour Excel et surtout pour Claude Code, le modèle d’Anthropic centré sur le codage. A cela s’ajoutent un bot Slack ainsi qu’une application mobile pour répondre au besoin des développeurs en matière de collaboration. Cortex Coco est en outre doté d’interfaces pour se connecter aux environnements de développement sans code que sont Superblocks et Retool. En aval, Snowflake introduit des agents en mode cloud en vue d’exécuter de manière autonome les tâches programmées dans Cortex Coco.

Au final, Snowflake dessine les contours d’une plateforme big data dans laquelle l’IA est mis au service de la donnée et pas l’inverse. C’est toute la substantifique moelle de sa proposition de valeur.