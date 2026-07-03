Microsoft prépare une restructuration majeure de sa division Xbox

La division jeux vidéo du groupe américain s'apprête à vivre une profonde réorganisation, marquée par des fermetures de studios, des licenciements massifs et une réorientation stratégique.

Microsoft s’apprête à opérer une brutale "remise à zéro" de sa division Xbox, avec des annonces officialisées à partir de lundi. Cette restructuration d’ampleur intervient alors que les activités jeux vidéo du géant américain peinent à atteindre la rentabilité, malgré des investissements massifs ces dernières années.

Plusieurs studios menacés de fermeture ou de revente

Au cœur de cette réorganisation, le sort de plusieurs studios internes est en suspens. Le studio Arkane, basé à Lyon et employant 150 salariés, est sur la sellette : Microsoft songe à le fermer ou à le revendre. Arkane, reconnu pour la licence Dishonored et actuellement engagé dans le développement d'un jeu dérivé du comics Blade de Marvel, pourrait voir ce projet annulé, son développement prenant plus de temps et d'argent que prévu.

Mais Arkane n'est pas un cas isolé. Microsoft pourrait fermer au moins quatre autres de ses Xbox Game Studios : Compulsion Games (South of Midnight), Double Fine (Psychonauts), Ninja Theory (Hellblade) et Undead Labs (State of Decay). Plus de 600 postes sont à risque si aucun acquéreur ne se manifeste ou si ces structures ne parviennent pas à se racheter elles-mêmes. En attendant, leurs salariés ont été encouragés à chercher un nouvel emploi.

Au-delà des fermetures de studios, une vague de licenciements pourrait être annoncée dès lundi, et toucherait environ 1 000 postes au sein de la division Xbox. Par ailleurs, Microsoft est en train d’annuler de nombreux contrats de financement, d’édition ou de distribution au sein de son abonnement Xbox Game Pass, entraînant les acteurs tiers concernés dans de grandes difficultés. Le studio danois IO Interactive a ainsi annoncé cette semaine des licenciements après avoir perdu le financement de Microsoft pour son futur jeu, Project Fantasy.

"Xbox réexamine ses investissements afin de se concentrer sur ses priorités. Nous ne réduisons pas notre investissement global dans le jeu vidéo, mais nous changeons les types de projet que nous soutenons", a expliqué un porte-parole à Bloomberg.

Cette réorganisation profonde est motivée par la nécessité de réévaluer les priorités d’investissement pour les cinq prochaines années. Asha Sharma, nouvelle dirigeante de Xbox, a annoncé la "remise à zéro" de la division dans un mail aux salariés. "En excluant notre rachat d’Activision, nous avons dépensé plus de 20 milliards de dollars ces cinq dernières années, alors que nos revenus annuels ont chuté d’un demi-milliard de dollars en parallèle. Cela ne peut plus durer", a-t-elle justifié.

Microsoft avait racheté Activision en 2023 pour 69 milliards de dollars. Pourtant, le Xbox Game Pass, abonnement illimité à des centaines de jeux, n’a pas permis à Microsoft de rattraper Sony PlayStation et Nintendo.

Ce nettoyage au Kärcher est la conséquence de l’insatisfaction du PDG, Satya Nadella. "Microsoft a beaucoup investi dans le jeu vidéo ces vingt-cinq dernières années. Le problème est que nous n’avons pas monétisé cette activité. Au contraire, nous l’avons plutôt subventionnée…", a-t-il reconnu publiquement. Il a ajouté : "En réalité, nous monétisons mieux nos jeux Xbox sur YouTube que chez Microsoft."

La restructuration de la division Xbox s’inscrit dans un contexte plus large de crise dans l’industrie du jeu vidéo. Depuis 2023, le secteur connaît une vague de restructurations et de licenciements chez plusieurs grands acteurs, confrontés à la nécessité d’adapter leur modèle économique à une concurrence accrue et à des attentes de rentabilité plus fortes.