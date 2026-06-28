Mauvaises odeurs, allergies, moisissure : ne partez pas en vacances sans avoir vérifié cet emplacement dans votre voiture

C'est une petite pièce oh combien essentielle. Sans elle, l'air que vous respirez au volant peut s'avérer jusqu'à cinq fois plus pollué que celui de la rue. Voici comment la remplacer si elle est encrassée.

Les clubs d'automobilistes anglais, allemands, ou encore américains sont unanimes : un filtre d'habitacle mal entretenu peut largement dégrader le confort d'une voiture et gêner la conduite. Pourquoi ? Parce que le filtre d'habitacle est un élément essentiel du système d'aération.

Logé sous le tableau de bord ou derrière la boîte à gants, ce filtre permet de purifier l'air avant qu'il ne s'engouffre dans l'habitacle et vos poumons. Poussières, gaz d'échappement ou encore pollen : cette petite pièce, souvent nichée derrière la boîte à gants, protège les automobilistes des polluants extérieurs.

"Sans cette barrière, l'intérieur de votre voiture peut contenir jusqu'à cinq fois plus de polluants, de saletés et d'allergènes que l'air environnant", résume l'Adac, deuxième plus grand club automobile du monde. Un filtre vieillissant ou obstrué freine le flux d'air : l'habitacle met plus de temps à se renouveler et à refroidir. Et c'est précisément au début de l'été, quand les températures grimpent, que le filtre peut être obstrué.

Car au printemps, le filtre accumule des semaines de pollen. S'il n'a pas été remplacé au début de l'année, mieux vaut le changer avant le cœur de l'été. En règle générale, le Royal Automobile Club conseille de remplacer le filtre d'habitacle tous les 12 à 18 mois.

Cette fréquence varie toutefois selon votre situation parce que votre environnement de conduite joue un rôle clé : des trajets fréquents sur des chemins de terre, dans des environnements très poussiéreux ou dans des régions où la qualité de l'air est mauvaise encrasseront le filtre plus rapidement, nécessitant de facto des remplacements plus réguliers.

D'autre part, si vous souffrez d'allergies, d'asthme ou d'autres problèmes respiratoires, l'ADAC conseille de changer ce filtre tous les six mois. Pour vous simplifier la vie, l'association suggère d'ailleurs de caler cette opération d'entretien sur le changement saisonnier de vos pneus.

Reste une bonne nouvelle : un filtre coûte généralement entre 10 et 30 euros. Même si la manœuvre diffère d'un modèle à l'autre, "si vous pouvez accéder facilement au filtre d'habitacle, son remplacement est une opération rapide qui prend environ 15 minutes", explique l'association américaine des automobilistes.

Prenons l'exemple d'une Renault Clio III, l'une des voitures les plus répandues en France. Le filtre se trouve côté passager, sous la boîte à gants. Pas besoin d'outil : il suffit de tirer une languette pour l'extraire et le remplacer, s'il est encrassé. Attention toutefois à le repositionner dans le bon sens, sous peine de perdre toute efficacité.

Pour la plupart des modèles, des dizaines de tutoriels YouTube détaillent la marche à suivre. Sur certaines voitures, la manipulation exige de retirer la boîte à gants, c'est plus fastidieux, mais tout à fait accessible. En cas de problème, un garagiste peut s'en charger. Dernière précaution : vérifier que le filtre acheté est bien compatible avec votre modèle de voiture.