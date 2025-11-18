Le salaire des développeurs PHP progresse de 7% sur un an

L'AFUP publie son baromètre 2025. Plusieurs indicateurs se détachent : l'usage croissant de l'IA générative ou encore un taux de télétravail particulièrement élevé.

Le salaire moyen des développeurs PHP s’élève à 51 900 euros en 2025, contre 49 500 euros en 2024, soit une hausse de 7%. C’est là l’un des principaux enseignements du dernier baromètre de l’Association française des utilisateurs de PHP (AFUP). Pour atteindre une tendance supérieure à ce niveau, il faut revenir à l’année 2020 qui avait affiché une progression record de 13%.

"Le salaire médian des développeurs PHP augmente quant à lui de 2,17%, après +4,55% en 2024. Ces évolutions suivent de près l’inflation des années précédentes : 2% en 2024 et 4,9% en 2023", constate l’AFUP. "Depuis que le baromètre existe, nous avions plutôt constaté des augmentations du salaire médian bien plus fortes, comme en 2015, 2017, 2020 et 2021. Depuis 2022 ces augmentations sont équivalentes à l’inflation, à l’exception de 2023 où l’augmentation était inférieure."

© AFUP

Le salaire moyen des développeurs PHP masculins s’élève à 52 500 euros, contre 42 800 euros pour leurs consœurs. Sur un an, les premiers voient leur salaire progresser de près de 7% contre un infléchissement de 1,5% pour les femmes.

Comme chaque année, l’AFUP fait évoluer son baromètre. En 2025, une nouvelle thématique est introduite : l’IA générative. 62% des répondants affirment avoir recours à ce type de technologie pour gérer leurs tâches de développement. En parallèle, 28% des personnes interrogées indiquent intégrer des fonctionnalités d’IA générative à leur projet.

© AFUP

Alors que 22% des salariés et 63% des cadres ont recours au télétravail régulièrement selon l’INSEE, ils sont 81% dans ce cas au sein des développeurs PHP français selon l’AFUP. "Après le pic de 2020‑2021 dans le sillage de l’épidémie de Covid, on observe un plateau haut depuis 2022", observe l’association.

Méthodologie : le baromètre 2025 de l’AFUP a été réalisé sur la base d’une enquête menée auprès de 721 développeurs français du 17 mars au 17 juin. 92% des personnes consultées sont en CDI. 47% sont basées en Île-de-France et en Rhône-Alpes. La vaste majorité (82%) est issue de PME.