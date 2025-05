Didask lève 10 millions d'euros pour sa solution SaaS d'e-learning

Cette start-up a développé une plateforme à destination des entreprises pour les aider à construire des formations en ligne sur mesure. Une solution qui a séduit 200 clients.

Didask accélère. La start-up française, qui permet aux entreprises de créer des formations en ligne sur mesure, annonce ce 20 mai lever 10 millions d'euros auprès d'Atlantic Vantage Point, Citizen Capital, MAIF Impact, JuneX et Takara Capital.

Fondée en 2014, Didask estime se distinguer par une approche scientifique et pédagogue. "Les personnes chargées de créer des formations sont expertes d'un secteur mais ne sont pas des professionnels de la pédagogie", souligne Son Ly, CEO et cofondateur. Pour s'assurer qu'une formation transmette efficacement les compétences et savoirs que les collaborateurs doivent acquérir, la start-up s'appuie sur une équipe composée essentiellement de chercheurs en science cognitive et en ingénierie pédagogique.

A ses débuts, Didask proposait à ses clients de transformer les formations qu'ils avaient conçues. A partir de 2020, après six ans de recherche, elle opère un pivot et lance sa plateforme SaaS qui guide en temps réel les entreprises lorsqu'elles élaborent des formations. La plateforme intègre un assistant d'IA générative qui génère automatiquement "les formats les plus adaptés à l'engagement et à la progression des apprenants". Parmi ces formats, on retrouve des mises en situation, des questions-réponses, des petits défis, des feedbacks ou encore des cas pratiques corrigés par l'IA.

40% d'organismes de formation parmi les clients

La solution développée par Didask s'adapte à de nombreux cas d'usage : onboarding, formation clients, formation des commerciaux, formation pour un logiciel… Elle a été adoptée par près de 200 clients dont Engie, Pierre et Vacances ou encore l'Ordre des experts-comptables. A noter que 40% des clients sont des organismes de formation.

La levée de fonds doit permettre la réalisation de plusieurs projets. "On veut accélérer sur notre assistant IA pour qu'il devienne un vrai professeur particulier pour les salariés", annonce Son Ly. "On souhaite aller plus loin que la formation et, d'ici septembre, on va sortir une version bêta dans laquelle cet assistant sera intégré aux outils du quotidien des travailleurs comme Slack ou Teams". Enfin, Didask prévoit aussi de débuter son internationalisation, en visant dans un premier temps des pays européens.