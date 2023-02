Cohort lève 3,2 millions d'euros pour rendre le Web3 accessible aux marques et à leurs clients

La start-up française se présente comme un facilitateur technologique. Elle sert une quinzaine de clients en France et aux Etats-Unis, parmi lesquels Etam et Adore Me.

Cohort, plateforme française de marketing relationnel basée sur les NFT, annonce ce 1er février avoir levé 3,2 millions d'euros dans un tour de table mené par Iris et Axeleo Capital avec la participation de 3founders et quatre business angels. Lancée en mars 2022, la start-up se présente comme un facilitateur technologique entre les marques, les consommateurs et la blockchain. Son ambition est de "réinventer la relation client" en démocratisant l'accès au Web3 à des fins de conquête et de fidélisation client grâce à une plateforme SaaS "no code, no crypto, no wallet".

"N'importe quelle personne qui dispose d'un smartphone et d'une adresse e-mail doit pouvoir accéder aux NFT. Nous sommes partis de ce postulat pour créer Cohort : la plateforme enlève toute la complexité liée aux cryptomonnaies et aux wallets pour n'en laisser que l'expérience", explique Séraphie de Tracy, cofondatrice avec Nathan Barraillé, et CEO de Cohort. "Jusque-là le Web3 était le fait d'un microcosme car nous ne sommes pas nombreux à vraiment comprendre ces concepts, à les utiliser et encore moins à acheter des choses là-dedans. Cohort nous permet d'y accéder avec ce que nous avons l'habitude de faire en e-commerce. C'est la technologie qui s'occupe du reste", résume Gil Doukhan, partner chez Iris.

Cohort offre donc aux consommateurs mais également aux marques tout le potentiel du Web3 sans ses inconvénients, à savoir son jargon, sa complexité, ses cryptomonnaies, ses démarches pour posséder un wallet et s'inscrire sur une blockchain, etc. "De nombreuses marques n'osent pas intégrer les NFT à leur stratégie d'engagement digital parce que cet environnement est encore trop intimidant", résume Séraphie de Tracy. "Nous avons créé un produit qui parle aux marketing managers avec les concepts qu'ils maîtrisent pour qu'ils puissent eux-mêmes créer leur campagne NFT en 5 minutes sans disposer de wallet, de crypto, et encore moins savoir coder."Cohort crée pour les marques leurs wallets et gère tous leurs flux et transactions. Différentes intégrations, notamment avec Salesforce et Shopify, leur permettent de garder leurs canaux actuels.

Un an de développement

Socque Paris, nouvelle marque parisienne de chaussures haut de gamme, a lancé fin 2022 une paire de chaussures avec une garantie à vie, la simple présentation du certificat NFT chez les cordonniers partenaires donnant droit à une réparation et débloquant des avantages sur la boutique en ligne. Pour bénéficier de ce NFT, le consommateur avait juste besoin de disposer d'un compte client, en plus évidemment d'acheter la paire de chaussures. Deuxième exemple : à l'occasion de la présentation de sa collection de 40 maillots de bain en 2022, Etam les a transposés en 40 NFT, dont une majorité offerte via un concours. Ces NFT donnaient droit à différents avantages en cas d'achat du modèle en ligne. Là encore, pas besoin pour cela d'acheter des crypto ni de s'inscrire à une blockchain : c'est Cohort qui a généré le wallet associé au compte client qui héberge le NFT.

"Avec Cohort, les marques intègrent ces nouvelles expériences opérées via les NFT à leurs canaux traditionnels : page sociale, site e-commerce, etc. Le client final ne voit que ce qu'il connait : une page d'achat classique avec un bouton pour qu'il puisse participer à l'expérience en indiquant son adresse e-mail. Il retrouvera son actif digital, son NFT, dans son compte client comme il aurait retrouvé n'importe quelle autre commande de produit dans le parcours e-commerce qu'il connaît et qu'il maîtrise", résume Séraphie de Tracy.

Un an de développement a été nécessaire pour mettre en place cette technologie. Cette levée permettra à la start-up d'accélérer son développement commercial en France et à l'étranger et de renforcer ses équipes produit et tech qui devraient être multipliées par trois au cours des prochains 12 mois.