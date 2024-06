Si vous voyez cette goutte d'eau sur votre écran, il n'est pas trop tard pour sauver votre téléphone

L'icône de la goutte d'eau sur votre téléphone signale que de l'humidité a été détecté dans votre téléphone. Voici les bons gestes à adopter.

Vous venez de sortir votre smartphone Samsung de la poche et vous découvrez avec stupeur une petite icône en forme de goutte d'eau sur l'écran. Pas de panique ! Cette icône est là pour vous prévenir qu'une humidité a été détectée dans le port de chargement USB. C'est un mécanisme de sécurité qui empêche le chargement afin de protéger les composants internes de votre téléphone.

La première chose à faire est de débrancher immédiatement votre appareil du chargeur s'il est en charge. Ensuite, éteignez complètement votre smartphone. Avec un chiffon doux et sec, essuyez délicatement le port USB ainsi que le reste du téléphone pour absorber le maximum d'humidité en surface.

Mais le plus important est de faire sortir l'eau qui a pu s'infiltrer à l'intérieur du port. Pour cela, Samsung recommande de secouer doucement le téléphone, port USB vers le bas, à 5 ou 10 reprises. Attention cependant à ne pas y aller trop fort, des secousses trop brusques risqueraient d'abîmer d'autres composants.

© Samsung

Une fois cela fait, laissez votre appareil sécher tranquillement dans un endroit sec et bien ventilé, posé sur un tissu propre. Vous pouvez aussi utiliser un ventilateur pour accélérer le séchage, mais surtout pas de sèche-cheveux ou d'autres sources de chaleur directe qui pourraient gravement endommager votre smartphone.

Soyez patient, un séchage complet peut prendre plusieurs heures selon la quantité d'eau infiltrée. Résistez à la tentation de rebrancher votre téléphone trop tôt pour vérifier, cela ne ferait qu'empirer les choses. Attendez au moins une bonne heure, voire plus, après la disparition du symbole de la goutte.

Si malgré une longue attente, l'icône réapparaît dès que vous branchez le chargeur, il est possible qu'il s'agisse d'un problème logiciel et non d'humidité. Commencez par mettre à jour votre appareil avec la dernière version du système d'exploitation, puis redémarrez-le. Si cela ne suffit pas, allez dans les paramètres pour vider le cache USB. Voici la procédure : Paramètres > Applications > Filtre et tri > Activer "Afficher les applications système" > OK > Faites défiler jusqu'à USBSettings > Stockage > Vider le cache.

Vous pouvez aussi essayer un autre câble de chargement ou utiliser la charge sans fil en attendant si votre modèle le permet. Placez bien votre téléphone au centre de la base, sans aucun obstacle. En dernier recours, si rien n'y fait, il faudra voir un spécialiste. Mais dans la grande majorité des cas, votre fidèle compagnon devrait revenir à la vie sans dommage. Alors pas d'affolement si cette petite goutte apparaît ! Vous savez désormais quoi faire pour éponger ce problème en douceur.