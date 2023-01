Le projet Aptos va-t-il surpasser Solana et Ethereum ?

Lancé en grande pompe à l'automne 2022, le projet Aptos fait beaucoup parler de lui depuis. Enième protocole révolutionnaire, Aptos sera-t-il celui qui va surpasser le leader du marché ? Pas si sûr.

Plus 230%. Ce n'est pas la montée du cours du BTC ou de l'ETH, mais celui de l'APT en janvier 2023. Ce dernier est le jeton natif de la blockchain Aptos, un projet lancé en fin d'année dernière avec une communication alléchante et de folles promesses. Dans les faits, il s'agit pourtant d'un autre Ethereum Killer, c'est-à-dire un protocole ayant pour objectif de concurrencer, voire de détrôner, le leader incontesté du déploiement d'applications décentralisées.

Si cela paraît ambitieux, Aptos a en revanche plus de chance de faire de l'ombre à un concurrent plus accessible et mal en point : Solana. Car sur le papier, Aptos a de nombreux arguments à faire valoir, avec une vitesse de transaction quasiment jamais vue jusqu'alors. Néanmoins, il existe quelques red flags comme on dit dans le secteur, signifiant qu'il faut rester méfiant.

Aptos (APT), un projet pour déployer des applications décentralisées

Un protocole ultra rapide et peu cher

Lorsque l'on étudie le protocole Aptos, force est de constater qu'il ressemble beaucoup à ce que l'on connaît déjà. En effet, développé par Aptos Labs, c'est une blockchain de couche primaire (Layer 1), dont l'objectif est de permettre aux porteurs de projet d'y déployer une application décentralisée, comme les protocoles de finance décentralisée (DeFi).

Ainsi, Aptos est un protocole idoine pour la gestion des smart contracts. Autre point important : le projet a été développé par d'anciens développeurs du projet de stablecoin abandonné par Meta, le Libra, renommé Diem. L'équipe du projet est donc réputée sérieuse et son ambition l'est tout autant : une blockchain fiable, sécurisée, peu chère et ultraperformante, allant même jusqu'à proposer des mises à jour sans interruption du service. Les personnes ayant analysé l'architecture de la blockchain voient d'ailleurs beaucoup de similitudes avec ce qu'essayait de développer Meta.

L'objectif est aussi d'offrir la meilleure expérience utilisateur qui soit, d'où les mises à jour sans interruption. Quant aux chiffres, ils ont de quoi donner le tournis. A terme, Aptos souhaite en effet pouvoir gérer jusqu'à 160 000 transactions par seconde ! Aucun projet d'envergure ne s'était lancé avec une telle ambition. Même la blockchain Solana s'était limitée à 100 000. En comparaison, les réseaux Visa et Mastercard gèrent actuellement jusqu'à 50 000 transactions par seconde environ.

En utilisant le mécanisme de consensus de validation de la PoS (Proof-of-Stake ou preuve d'enjeu), Aptos mise également sur un protocole peu cher en frais. En résumé, nous aurions un protocole développé par une équipe sérieuse, fiable, aux ambitions élevées et peu cher. Difficile de faire comme s'il n'existait pas !

Les NFTs, fers de lance du protocole

La marketplace Topaz ne vous dit probablement pas grand-chose. Pourtant, cette marketplace de NFTs pourrait devenir aussi visible qu'OpenSea. De nombreux observateurs estiment que c'est justement Topaz qui a entraîné la forte hausse du cours de l'APT. En étant très peu chère, fiable et rapide, la blockchain Aptos est bien plus avantageuse pour les acheteurs et vendeurs de NFTs, qui n'ont alors plus à subir les frais de transaction importants et la relative lenteur d'OpenSea, qui tourne principalement sur Ethereum.

En conséquence, les échanges se sont littéralement envolés sur Topaz en janvier 2023, ayant entraîné une utilisation bien plus importante de l'APT, puisque les NFTs sont négociés dans ce token. Les floor prices, soit le prix d'appel d'un NFT, ont également fortement augmenté. Un APT fortement utilisé et des prix de plus en plus élevés, c'est la recette pour une hausse rapide des cours.

Binance l'a d'ailleurs bien compris. La demande d'APT devenant de plus en plus forte, la plateforme d'échange ultra dominante a créé la paire APT/BTC, permettant aux détenteurs de bitcoins d'acquérir très facilement des APT. Cette démocratisation de l'accès au token d'Aptos a fortement augmenté la demande, ce qui a aussi mécaniquement fait augmenter son cours.

Pour revenir aux NFTs, Aptos a également profité du contexte de l'écosystème Web3 et notamment du fil rouge de l'année 2022 : les multiples déboires de Solana. Néanmoins, toute personne présente dans l'écosystème crypto depuis longtemps vous dira une chose : Aptos monte très vite et c'est louche. Et en effet, certains éléments ne sont pas très positifs pour le projet.

Aptos (APT), un projet à surveiller ?

Les déboires de Solana, du pain béni pour Aptos

L'équipe d'Aptos ne l'avouera pas, pourtant, c'est bien la réalité : Aptos a profité des déboires du protocole Solana. C'est la raison la plus logique pour comprendre la forte hausse des échanges sur Topaz, puisque des collections ont migré de Solana vers Aptos. Mais ce n'est pas tout. Sur le papier, Aptos est plus un concurrent de Solana que d'Ethereum. Ce dernier reste en effet trop loin pour estimer qu'il ait d'ailleurs un concurrent. En revanche, Solana, c'est une autre histoire. Bien entendu, il a subi de plein fouet la chute de FTX, car Alameda Research, la société de trading de Sam Bankman-Fried, avait massivement financé Solana.

Mais le protocole s'est lui-même fait du mal en étant parfois incapable de gérer le volume de transactions. Résultat, la blockchain a dû être redémarrée plusieurs fois, ce qui fait tâche pour un protocole soi-disant révolutionnaire. Or, dans son argumentation, avec la mise en avant du nombre de transactions par seconde et la marketplace de NFTs, Aptos se positionne directement face à Solana. Il est donc logique que le protocole qui ressemble le plus à Solana soit celui qui profite le plus de la situation. Tout pourrait donc aller à merveille pour Aptos. Mais lorsque l'on regarde de plus près le whitepaper et certains éléments d'allocations des APT, tout n'est pas si rose et il vaut mieux rester méfiant.

La mauvaise presse d'Aptos, signe d'une mode temporaire ?

Progression fulgurante, marketing agressif… Aptos est logiquement devenu un sujet pour les acteurs du secteur qui essaient de détecter les arnaques. Or, la fête pourrait être trop belle pour Aptos. En effet, des éléments peu rassurants ont été mis à jour, ce qui fait craindre au mieux à une mode passagère, au pire à une véritable arnaque.

Tout d'abord, les tokenomics du projet ont été révélés au moment du lancement du trading d'APT. Les tokenomics sont les éléments les plus importants du whitepaper, car ils déterminent à quoi va servir le token, qui va les posséder, s'il est limité en nombre ou encore comment il va être émis. Or, malgré les demandes de certaines personnes avisées, l'équipe d'Aptos n'a mis en ligne les tokenomics qu'au jour du listing sur les plateformes, ce qui est bien trop tard.

Ensuite, l'équipe d'Aptos possède environ 50% des APT en circulation, ce qui est beaucoup trop. Enfin, la feuille de route d'Aptos n'est pas claire à long terme. Peu comprennent où souhaite aller le projet et parler du nombre de transactions par seconde ne suffit pas. En outre, l'équipe refuse de communiquer directement aux investisseurs. La communication ne passe donc que par les réseaux sociaux. Il faut donc rester très prudent avec le projet Aptos. L'avenir nous dira si ces éléments inquiétants ont été corrigés ou si le protocole disparaîtra aussi vite qu'il est apparu.